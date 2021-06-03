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竹科篩檢站62人快篩都陰性 竹市疫苗今全打完

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府今天在新竹科學園區啟用社區篩檢站，安排園區從業人員與眷屬採檢，開站第1天62人快篩，結果全都陰性。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今天在新竹科學園區啟用社區篩檢站，安排園區從業人員與眷屬採檢，開站第1天62人快篩，結果全都陰性。圖／新竹市政府提供

新竹市政府今天在新竹科學園區啟用社區篩檢站，安排園區從業人員與眷屬採檢，開站第1天62人快篩，結果全都陰性，另14人為居家隔離期滿到站作PCR採檢，結果尚未出爐。另新竹市最新獲配3900劑疫苗今天打完，醫事人員施打率也提升近9成。」

竹科社區篩檢站為全台首座科學園區篩檢站，提供快篩、PCR篩檢一條龍服務，每天可篩檢80至100件，由園區內廠商線上預約安排員工、同住眷屬採檢，篩檢站戶外通風，動線規畫有報到、等候區，快篩區打造空調組合屋，若快篩陰性走1號出口，陽性則要到正壓檢疫亭進行PCR採檢，再安排搭防疫計程車前往加強版防疫旅館等結果。

另，新竹市政府累積疫苗接種人數超過1萬3千人，市長林智堅傍晚表示，已替新竹市所有有意願的醫事人員完成接種，全數醫事人員施打率統計近9成，第一線的防疫人員如承擔防疫工作的警察、消防同仁、篩檢與疫苗施打站人員等也全數接種完成。

林智堅說，3月份至今，竹市獲配疫苗共1萬2300劑，最新獲配的3900劑疫苗，在短短3天內施打完成，市府依照指揮中心指引的「第一類對象醫事與醫療院所人員」優先施打，全市醫護施打率從6成大幅增加近9成，警察施打率5成、消防外勤接種9成8。

考量社福與長照機構群聚風險，林智堅也決定將長照機構人員施打順序提前，目前總計487名工作人員受惠，盼藉此圍堵疫情，避免傳入機構當中。另，考量清潔隊員服務眾多一線民眾，也提前列入本次的施打名單，後續也將陸續施打完成。

新竹 疫苗 篩檢站

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