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苗栗縣群聚染疫 整備加強型防疫旅館

中央社 / 苗栗縣3日電

苗栗縣新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案持續增加，苗栗縣政府文化觀光局緊急擴增防疫旅館，整備40間房間轉型為「加強型防疫旅館」，避免醫療量能超過負荷。

苗栗發生移工群聚感染事件等，今天新增確診數達34例，創苗栗單日新高。

縣府表示，確診人數急遽增加，已召開跨局處會議，由文觀局、衛生局及醫療團隊共同成立輔導團，積極整備有醫護人員進駐的「加強型防疫旅館」40間。

文觀局說，縣內目前有3家防疫旅館，合計150個房間，目前居家隔離者使用50間，將視疫情發展與使用需求彈性擴增，預備可擴增的防疫旅館總數達350間，其中40間已整備轉型為「加強型防疫旅館」。

文觀局說，「加強型防疫旅館」可比照新北市、台北市經驗，必要時安置隔離快篩陽性民眾，避免等候核酸檢測（PCR）檢測結果期間，可能造成感染源進入社區風險，也分擔醫院專責病房壓力，讓醫院醫療量能留給中、重症病患。

文觀局長林彥甫表示，縣內防疫旅館根衛生福利部「防疫旅宿設置及管理因應指引」及衛生局修訂防疫旅宿檢核表每週查核，嚴格要求旅館落實各項防疫措施，通盤檢查居家檢疫者及居家隔離者入住安排、門禁管理及安全維護、房間及設備、環境清潔消毒及廢棄物清理、工作人員健康管理及注意事項等，並提供防疫旅館必要防疫物資及安排第一線服務人員接種疫苗，保障防疫旅館員工健康及安全，加強防堵疫情破口。

防疫旅館 苗栗縣

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