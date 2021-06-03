桃園推量販店人流減半 小型業者嘆：不知民間疾苦
桃園今日新增29本土個案創新高，市長鄭文燦下午再次重申桃園量販店人流減半，有小型超市業者認為，近日來客量不減反增，不可能抽出人力隨時清點，也沒經費裝計數器，直呼政府「不知民間疾苦」。
在桃園經營社區型超市的謝姓業者認為，店裡共2名店員輪班，平時只有1人顧店，加上最近大賣場頻傳足跡，自家超市來客量因而不減反增，早就忙不過來，不可能抽出人力隨時清點人數，也沒多餘經費裝設計數器，政府推行政策未考慮小型商家營業艱辛，簡直不知民間疾苦。
家樂福公共事務服務部北北區經理張君鴻表示，會以各店面面積除以3平方公尺計算可容納人數，扣除工作人員後設為入場計數器上限，快達上限時會請入場民眾稍候，待人數減少再開放，從停車場入內比照辦理，然近期消費者大多數改採線上購物、生鮮外送，已很久沒發生人潮過多的情況。
市長鄭文燦昨日下午宣布量販店人流減半，原每1.5平方公尺可容留1人，即日起每3平方公尺才可容許1人入場，市內5大連鎖、131個量販店以及微型超市等都得落實，目前以宣導為主，未有罰則，也尚未實施限時購買。
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