桃園推量販店人流減半 小型業者嘆：不知民間疾苦

桃園今日新增29本土個案創新高，市長鄭文燦下午再次重申桃園量販店人流減半，有小型超市業者認為，近日來客量不減反增，不可能抽出人力隨時清點，也沒經費裝計數器，直呼政府「不知民間疾苦」。

在桃園經營社區型超市的謝姓業者認為，店裡共2名店員輪班，平時只有1人顧店，加上最近大賣場頻傳足跡，自家超市來客量因而不減反增，早就忙不過來，不可能抽出人力隨時清點人數，也沒多餘經費裝設計數器，政府推行政策未考慮小型商家營業艱辛，簡直不知民間疾苦。

家樂福公共事務服務部北北區經理張君鴻表示，會以各店面面積除以3平方公尺計算可容納人數，扣除工作人員後設為入場計數器上限，快達上限時會請入場民眾稍候，待人數減少再開放，從停車場入內比照辦理，然近期消費者大多數改採線上購物、生鮮外送，已很久沒發生人潮過多的情況。