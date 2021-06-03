快訊

日本120萬劑疫苗明抵台灣 知情人士曝「後面還有這麼多」

是否直接停課到暑假？教長潘文忠這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園8人市場未戴口罩開罰 1黃昏市場採買群聚勸導

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市府經發局查到傳統市場8件未戴口罩開罰。圖／經發局提供
桃園市府經發局查到傳統市場8件未戴口罩開罰。圖／經發局提供

疫情社區擴散，桃園市政府為防堵傳統市場染疫足跡，經發局傳統市場專案小組自1日起分區稽查人流及防疫，經發局今天下午表示，專案小組與各區公所稽查市場兩天來，在4處傳統市場查獲攤商及民眾8人未戴口罩開單告發，另在大溪崎頂黃昏市場查獲1件群聚採買開出勸導單，違規者交由衛生局依傳染病防治法開罰。

傳統市場確診者足跡激增影響，市府宣布採取按身分證尾數單雙分流採買，由經發局與各區公所人員組成傳統市場專案小組，自1日起每天分區分批前往約20處傳統市場，稽查民眾、攤商有無「戴口罩、禁內用、不群聚」，並宣導民眾身分證單雙分流採買。

市府經發局表示，兩天來分別在龜山中和南路市場、中壢萬利市場、中壢新明市場及華勛市場等4處傳統市場，查獲攤商、民眾8人未戴口罩，其中萬利市場3人，當場開出8張舉發單，另在大溪崎頂黃昏市場查到6、7人群聚採買，原擬開單告發，因攤商、民眾說明，改開勸導單，其中未戴口罩8人移請衛生局依傳染病防治法規定，可處3千到1萬5千元罰鍰。

桃園市府經發局查到傳統市場8件未戴口罩開罰。圖／經發局提供
桃園市府經發局查到傳統市場8件未戴口罩開罰。圖／經發局提供

傳統市場 口罩 衛生局

延伸閱讀

桃園1.2萬長照員工要打疫苗 鄭文燦：5日預約、7日接種

桃園男子疑債務糾紛被毆送醫不治 檢警逮3人羈押獲准

不受疫情影響 桃園新創科技線上展出

桃園確診者添2死 其中一人染疫原因待查

相關新聞

桃園推量販店人流減半 小型業者嘆：不知民間疾苦

桃園今日新增29本土個案創新高，市長鄭文燦下午再次重申桃園量販店人流減半，有小型超市業者認為，近日來客量不減反增，不可能...

桃園8人市場未戴口罩開罰 1黃昏市場採買群聚勸導

疫情社區擴散，桃園市政府為防堵傳統市場染疫足跡，經發局傳統市場專案小組自1日起分區稽查人流及防疫，經發局今天下午表示，專...

竹科篩檢站今啟用 科管局呼籲廠商利用服務網線上預約

新竹科學工業園區管理局（科管局）表示，今天上午8點設於園區內的篩檢站已正式啟用，每天可篩檢量能為80人，為了避免現場不同...

竹縣今0確診 將成立竹科行動快篩部隊

新竹縣今天0確診，新竹縣長楊文科下午召開疫情說明會，楊文科表示，因京元電子竹南廠發生移工群聚感染，新竹科學園區及同業公會...

疫情衝擊大 創世新竹院半月來捐款掛蛋

長照機構群聚事件連環燒，創世基金會新竹分院堅守崗位照料植物人，院方說，植物人因長期臥床，抵抗力較一般人更弱，創世護理師更...

桃園航空城優先區施工近了 6月中下旬發錢入帳11月施工

疫情嚴峻，桃園航空城計畫開發開發持續進展，桃園市政府地政局即起至6月底公告航空城優先區地上物不參加協議價購徵收公告，並向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。