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桃園8人市場未戴口罩開罰 1黃昏市場採買群聚勸導
疫情社區擴散，桃園市政府為防堵傳統市場染疫足跡，經發局傳統市場專案小組自1日起分區稽查人流及防疫，經發局今天下午表示，專案小組與各區公所稽查市場兩天來，在4處傳統市場查獲攤商及民眾8人未戴口罩開單告發，另在大溪崎頂黃昏市場查獲1件群聚採買開出勸導單，違規者交由衛生局依傳染病防治法開罰。
傳統市場確診者足跡激增影響，市府宣布採取按身分證尾數單雙分流採買，由經發局與各區公所人員組成傳統市場專案小組，自1日起每天分區分批前往約20處傳統市場，稽查民眾、攤商有無「戴口罩、禁內用、不群聚」，並宣導民眾身分證單雙分流採買。
市府經發局表示，兩天來分別在龜山中和南路市場、中壢萬利市場、中壢新明市場及華勛市場等4處傳統市場，查獲攤商、民眾8人未戴口罩，其中萬利市場3人，當場開出8張舉發單，另在大溪崎頂黃昏市場查到6、7人群聚採買，原擬開單告發，因攤商、民眾說明，改開勸導單，其中未戴口罩8人移請衛生局依傳染病防治法規定，可處3千到1萬5千元罰鍰。
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