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桃園1.2萬長照員工要打疫苗 鄭文燦：5日預約、7日接種

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園長照機構員工打疫苗有譜，鄭文燦今天下午在疫情說明會宣布將依風險高低安排長照、老人福利和身障等機構員工接種，原則上後天開放預約，下周一開始接種。圖／桃園市政府提供
桃園長照機構員工打疫苗有譜，鄭文燦今天下午在疫情說明會宣布將依風險高低安排長照、老人福利和身障等機構員工接種，原則上後天開放預約，下周一開始接種。圖／桃園市政府提供

針對各地紛紛傳出長照機構確診消息，桃園也加強了長照機構的防疫指引。市長鄭文燦說，機構工作人員或受照顧者若要到醫院洗腎或看病，都必須要做PCR核酸檢測，目前市府已提供11家責任醫院PCR快速核酸檢測儀器和試劑，目的是保護醫院，也保護機構住民。

另外，有關長照、老人福利和身障等機構員工施打疫苗一事。鄭文燦表示桃園約有1.2萬人在這些機構上班，其中包括護理人員、社工和照服員，會按照風險高低陸續完成施打，「原則上，6月5日開始預約，6月7日開始在12家合約院所及13區衛生所進行接種」。

新冠疫苗 鄭文燦

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