竹科篩檢站今啟用 科管局呼籲廠商利用服務網線上預約

新竹科學工業園區管理局（科管局）表示，今天上午8點設於園區內的篩檢站已正式啟用，每天可篩檢量能為80人，為了避免現場不同廠區人員交叉感染，呼籲各廠商利用「科學園區廠商服務網」進行線上預約，原則安排同一時段同一廠區人員進行採檢。

科管局說明，因為竹科各企業為台灣發展與全球經濟穩定的重要力量，為了協助園區的各事業體，科管局與新竹市府合作，依據中央疫情指揮中心規範，結合醫療機構醫事人員及企業的能量，建置「竹科社區篩檢站」，協助園區從業人員進行抗原快篩及PCR採檢作業。

竹科篩檢站採高規格防疫措施，快篩區為組合屋型式，為醫護規畫獨立的作業空間，PCR篩檢站則採「正壓採檢亭」，讓採檢人員不會直接接觸到受採民眾或高風險者，目前篩檢站每天可篩檢量能為80人。

科管局表示，為了避免現場群聚，篩檢採預約制，對象為具高風險接觸史、活動史或有症狀的員工及其眷屬，園區事業須透過科學園區廠商服務網進行線上預約。

為了避免篩檢站現場群聚交叉傳染，原則同一廠或公司安排同一時段採檢，每時段15分鐘，採檢4人；如果快篩結果為陽性，將現場力立即進行PCR採檢，並搭乘防疫計程車至集中檢疫所隔離等待PCR報告，若PCR檢驗陽性，則依確診個案處置，PCR陰性則解除隔離並自主健康管理至採檢後14天。

科管局稱，希望透過篩檢機制可降低疫情入侵的風險，並減少廠商對於疫情可能影響產能的不安定感；若各園區事業體有篩檢需求，可上科管局網站建置的「嚴重特殊傳染性肺炎防疫及紓困專區」（ https://pavo.sipa.gov.tw/rwpWeb/ ），或登入科學園區廠商服務網進行線上預約。