竹縣今0確診 將成立竹科行動快篩部隊

新竹縣今天0確診，新竹縣長楊文科下午召開疫情說明會，楊文科表示，因京元電子竹南廠發生移工群聚感染，新竹科學園區及同業公會今天上午到縣府討論協助企業快篩事宜，新竹縣將成立15名醫護組成的「行動快篩部隊」，分為3組依需求進駐企業協助員工快篩和PCR檢測，下周一成軍啟動，並預先部署未來疫苗全面接種的快打部隊，預計將有47個接種站，一天可接種1萬人。

新竹縣目前共有23人確診，其中有3人已出院。衛生局長殷東成表示，住院的20人中均沒有重症，而縣內醫事人員施打新冠肺炎疫苗比例已達65.6％。

楊文科表示，竹科行動快篩部隊下周一就能成軍，快篩部隊進駐企業，約15分鐘快篩，若是陽性就接續進行PCR檢測，PCR若陽性及送醫隔離治療，避免防疫破口，也維持企業運作。快篩部隊申請流程由企業公司向竹科管理局或台灣科學工業園區同業公會提出需求登記，兩單位就會聯繫竹縣衛生局預約快篩，費用由企業自費負擔。

快打部隊的部分則規畫在全縣成立47個接種站，包含13個鄉鎮市衛生所、16家合約醫院診所，位於竹北體育館及捐血中心、竹東戲曲公園的3個大型接種站及10處社區接種站，以及5處外展服務據點，預估1天可接種1萬人。

楊文科也號召現值、退休醫護人員報名，一同加入疫苗快打部隊的行列。殷東成也表示，有意者可洽詢衛生局專線03-5518160轉280，衛生局網站也將於6月5日接受報名，期望民眾踴躍加入。