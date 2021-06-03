疫情衝擊大 創世新竹院半月來捐款掛蛋

長照機構群聚事件連環燒，創世基金會新竹分院堅守崗位照料植物人，院方說，植物人因長期臥床，抵抗力較一般人更弱，創世護理師更絲毫不敢鬆懈，但也求援現在防疫物資取得更困難且成本增加，疫情爆發半個月來，捐款驟降掛零，希望外界協助。

疫情嚴峻，創世基金會植物人安養院必須24小時維持運作，護理人員依舊日以繼夜、小心翼翼守護植物人，創世基金會新竹院長曾綿美說，院方全力配合政府各項防疫措施，除了每天量體溫、戴口罩及手套、勤洗手、加強環境清潔，更備齊各防疫物資。

護理人員第一線照料植物人，也感嘆「不敢讓人知道自己是護理師，擔心異樣眼光」，也擔心家人和院民暴露在危險中，只好每天不斷洗手、酒精消毒，手都破皮起紅疹了。萬一疫情更嚴峻時，為了保護周邊的人，自己也已經做好留守院內的準備。

曾綿美也說，因應外縣市出現機構群聚事件，院內加強防疫物資和衛材的儲備量，不讓服務受影響，但發現照護必備的口罩、乳膠手套、防護衣、消毒水、酒精等物資，取得的管道較平時困難且成本大幅增加，但各界捐贈不如以往，讓院方傷透腦筋。

院方指出，近半個月疫情持續延燒，明顯感受到民眾上門捐款及捐贈物資的意願驟降，「近半個月甚至是0」，為讓植物人安養服務得以延續，盼社會大眾能在此艱難的時刻能繼續發揮大愛，若能每月定期定額捐助300元，就能幫助植物人每天1片尿布，詳情請參閱創世官網 https://reurl.cc/nonYVD ，愛心專線03-5231137轉分機9。