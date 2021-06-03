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新竹市增1外籍移工染疫 林智堅：與園區無關

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市今天新增1例本土確診，累計至20例。市長林智堅今天開直播說明，案9554為30多歲男性越南籍移工，承攬工地相關業務，經掌握染疫移工「與園區無關」，但會密切注意。記者張裕珍／翻攝
新竹市今天新增1例本土確診，累計至20例。市長林智堅今天開直播說明，案9554為30多歲男性越南籍移工，承攬工地相關業務，經掌握染疫移工「與園區無關」，但會密切注意。記者張裕珍／翻攝

新竹市今天新增1例本土確診，累計至20例。市長林智堅今天開直播說明，案9554為30多歲男性越南籍移工，承攬工地相關業務，足跡單純，平常多於新竹、台北往返，居住竹市員工宿舍，5月31日採檢、今天PCR陽性確診。由於鄰近縣市發生京元電子移工群聚事件持續擴大，林說明竹市該名染疫移工「與園區無關」，但會密切注意。

林智堅說，案9554有台北活動史，密切接觸者包含同住室友兼公司同事1人、公司同事2人，以及公司老闆與老闆家人7人，共匡列10人於防疫旅館進行居家隔離，採檢有9人結果陰性、1人結果尚未出爐，已針對公司與宿舍附近公共區域、街道進行消毒。

市府衛生局公布案9554足跡，5月27日早上7時30分至傍晚17時在台北某工地，平時主要出入工地與宿舍，三餐都自己煮食或訂外送便當，林智堅說，疫情調查與該名移工足跡吻合，移工上下班都跟雇主行動，沒有其他出入人潮聚集之處，無特殊足跡。

由於京元電子發生移工群聚事件，周邊園區廠商紛紛高度警戒。林智堅也說明，案9554越南籍移工，雇主是小型的自營工廠，平常多前往台北工地施工，「跟園區無關」，也跟鄰近縣市廠商發生的外籍移工群聚事件沒有關連。

不過，林智堅也坦言，移工群聚事件讓園區廠商很擔心，自己今天也接到企業主電話，擔心自家外籍移工有確診可能性，目前統計，園區外籍移工有1萬4千人，若要篩檢是大工程，自己早上11點有和五大醫院院長通過電話，由於五大醫院腹地不大，也不可能交由單一醫院協助篩檢，市府會協助找場地，並請各醫院與醫師公會支援。

「新竹市要守住市民健康，也要守住竹科」，林智堅也說，移工群聚事件，讓雇主相當憂心，就是因為移工都住在宿舍裡面，一旦染疫有一定傳播力，目前竹市府也緊盯相關移工群聚案，目前掌握並無住在新竹市者，不過竹市與苗縣生活密切，會持續關注，另也請勞工處加強與仲介公司聯繫，強化外籍移工宿舍衛教，不要出現破口。

新冠肺炎 COVID-19 林智堅 移工

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