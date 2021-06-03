桃園航空城優先區施工近了 6月中下旬發錢入帳11月施工

疫情嚴峻，桃園航空城計畫開發開發持續進展，桃園市政府地政局即起至6月底公告航空城優先區地上物不參加協議價購徵收公告，並向內政部提報自願搬遷區地上物區段徵收計畫進行審議，市府地政局長蔡金鐘今天下午表示，航空城優先區地主同意地上物協議價購9成多，將在6月中下旬通知地主進行協議價購發價，為避免聚集，將採分流領款、或鼓勵轉帳方式，市府依計畫將在11月展開優先區安置街廓、安置住宅整地工程作業。

桃園航空城計畫進入優先區地上物區段徵收計畫約470公頃，做為安置街廓、安置住宅及產業發展專區、必要公共設施用地，優先區地上物地主同意協議購買9成多，市府在6月底前針對優先區地上物不參加協議價購者，包括地上物公同共有、未繼承持分土地、大約不到1成地主，進行優先區地上物徵收公告，並依法定程序將在7月進行發價徵收。