禁配戴醫療口罩進無塵室 議員質疑京元規定恐成破口

京元電子發生竹南地區移工宿舍群聚感染，苗栗縣議員曾玟學指京元員工向他投訴，公司禁止產線員工配戴醫療口罩進入無塵室，但無塵室為密閉空間，陳情員工擔憂規定恐成防疫破口，上班都非常緊張；京元電回應強調經公司EQM測試，醫療口罩產塵量明顯高於無塵室口罩，不建議戴入潔淨室，醫療口罩廠牌多樣且人員可能重複使用，不易管控對潔淨室particle的影響，封測同業同樣禁止戴醫療口罩進入產線。

京元電子表示，經公司EQM測試，醫療口罩產塵量明顯高於無塵室口罩，不建議戴入潔淨室；醫療口罩廠牌多樣且人員可能重複使用，不易管控對潔淨室particle的影響；詢問其他封測同業對產線要求相同，禁止戴醫療口罩進入產線。公司採購的無塵室三層不織布口罩，供應商為國家口罩隊一員，與醫療口罩材質相較之下，僅差別於最外層不織布材質，仍具有防護力，員工可安心使用。

曾玟學指出，收到陳情後他便請衛生局和公司溝通，5月28日得到京元回應，但第二天地方就開始傳聞廠區有員工確診，6月1日、2日傳出十多例確診，京元仍未對此規定進行修正，昨天一天他就收到數十封關於此議題的陳情，詢問相關產業人員後，覺得京元所提的4項理由其實都有疑慮，其中京元回應封測同業對產線要求一致，這點有許多人提出打臉證明，像日月光及矽格等公司都可配戴雙層口罩，相信還有更多。

他表示，京元電子為國內IC測試大廠，也是全球最大CIS測試廠之一，今年首季獲利更創歷史新高，是台灣非常重要的電子廠，也是頭份竹南地區許多人賴以生存的公司，他不斷地提出建言並非要打擊京元電子，是希望在關鍵的防疫時刻，公司能儘快調整策略，落實有效地防疫策略，讓員工能安心，期待早日控制住狀況。