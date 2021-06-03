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第一線警消辛苦了！ 各界捐防疫物資

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份警察分局今天受贈5部自動量測體溫機，由頭份分局副分局長張進基（右一）代表接受。圖／頭份警察分局提供
苗栗縣頭份警察分局今天受贈5部自動量測體溫機，由頭份分局副分局長張進基（右一）代表接受。圖／頭份警察分局提供

新冠肺炎疫情嚴峻，警察及消防人員第一線執勤辛苦，各界及地方人士連日來贈送警、消人員，自動量測體溫機、面罩及酒精等防疫物資，讓他們執勤更能安心。

苗栗縣議員張淑芬、頭份警友會主任林庭輝、總幹事許銑倫，今天上午到頭份警分局，捐贈5部自動量測體溫機，由頭份分局副分局長張進基代表接受，張淑芬等人希望藉由儀器，減輕警察工作壓力，快速偵測體溫，降低感染新冠肺炎風險，避免影響機關整體運作。

5套自動量測體溫機，將分配在頭份、尖山、斗坪派出所等單位使用，減少逐一量測體溫的等待時間，避免與民眾近距離接觸，提升防疫效率，讓執勤員警能夠更專心機關安全維護工作。

此外，警眷賴靜宜有感於疫情三級警戒，警察工作仍需要在第一線面對民眾，有接觸的潛在風險，尤其近來北部傳出多起員警染疫事件，她昨天捐贈隔離面罩160片，給大湖警察分局，外勤員警都能分到1片，賴靜宜表示，很多員警年紀都跟自己的小孩差不多，疫苗仍未普遍接種前，防護裝備相當重要，希望面罩提供幫助。

另，常榮華消防有限公司、善心人士梁先生等人，有鑑於天氣炎熱，昨天捐贈苗栗縣政府消防局一批防護衣、防護面罩，及冷卻背心、保冷袋，大幅降低消防人員身著防護衣密不透氣的不適感，減少執勤發生熱衰竭的可能。

公館鄉苗邑照天宮文衡聖帝慈善會有感於目前確診及疑似案例，皆由119救護人員協助送醫，暴露在可能受感染的高風險環境，慈善會委由公館鄉民代表會主席劉冠霆5月31日到公館消防隊，致贈75%消毒酒精90瓶，讓消防人員安心值勤。

苗栗縣公館鄉民代表會主席劉冠霆（中）受委託，5月31日到公館消防分隊捐贈90瓶酒精。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣公館鄉民代表會主席劉冠霆（中）受委託，5月31日到公館消防分隊捐贈90瓶酒精。圖／苗栗縣政府消防局提供

警察 新冠肺炎

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