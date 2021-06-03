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京元電移工群聚感染 鎮公所提5大訴求要求針對里民快篩

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣竹南鎮長方進興及竹南鎮民代表會主席何秀綿及縣議員、代表、里長等地方人士上午到京元竹南中華廠外舉牌提出5點訴求，盼管制移工在外活動、針對里民商家快篩等。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣竹南鎮長方進興及竹南鎮民代表會主席何秀綿及縣議員、代表、里長等地方人士上午到京元竹南中華廠外舉牌提出5點訴求，盼管制移工在外活動、針對里民商家快篩等。記者胡蓬生／攝影

封測大廠京元電子竹南廠區發生移工宿舍群聚感染，中央已公布確診13人，引起地方關切，竹南鎮長方進興及地方人士上午到廠前提「柔性訴求」，盼廠商在快篩結果未出來前禁止移工在外活動、對當地里民尤其商家實施快篩。

方進興及竹南鎮民代表會主席何秀綿及縣議員、代表、里長等地方人士上午到京元竹南中華廠外舉牌提出5點訴求，強調6月2日廠內的外籍移工確診人數增加，已造成竹南鎭民非常不安，基於鎭民安全，竹南鎮提出以下訴求：

1.相關單位應立刻要求廠商，在所有員工快篩結果還沒出來前，禁止所有的外籍移工在外活動，必須在宿舍裡做好管制。

2.除了對電子公司員工其實快篩外，亦需針對頂埔里里民，特別是商家實施快篩，以防止疫情擴散。

3.移工雇用公司或派遣公司因未落實疫情防範，造成鎮民生命受到威脅及衍生的社會成本，應由相關公司予以補償。

4.相關單位應即時將相關訊息公布，讓民眾了解最真實的疫情狀況，也讓地方公所能及時實施環境消毒，將民眾恐慌及傷害降至最低。

5.籲請中央盡快向國外採購疫苗，也盡快讓人民施打疫苗，以保障人民的生命安全，讓人民免於恐懼。

京元竹南廠發生移工群聚感染事件後，鎮公所一連兩天針對京元移工宿舍、中華路周邊進行環境清消，但附近不少居民「人心惶惶」，頂埔里長黃輝松也呼籲沿路家暫停營業，並抱怨現在移工仍四處在庄內四處走動卻無法管理，也有縣議員向縣府反映要求管制移工在外活動。

苗栗縣政府勞工及青年發展處表示，除非是實施封城，否則針對特定族群限制行動，實務上會有困難，鑑於縣內廠家發生移工宿舍群聚感染，縣府會設法盡量要求移工管理單位配合、盡可能減少人員流動，例如移工外出採買可委託宿管理中心統一採購，並減少晚間外出。

移工 宿舍 疫情

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