影／京元電快篩7000多人 遊覽車載員工引疑慮

國內封裝測試大廠京元電子發生移工宿舍群聚感染，中央已公布確診13人，昨天另有26人PCR採檢陽性，京元今天起在竹南中華廠開始辦理企業快篩，預計3天內對公司7000多名員工全面完成快篩，但上午快篩過程，苗栗縣議員曾玟學接獲網友爆料，指稱快篩現場外籍移工被遊覽車一車車載來，現場拉不開社交距離，擔心反而讓快篩現場充滿高度風險。

苗栗縣衛生局表示，獲悉情況後已要求廠方分別在竹南、銅鑼辦理快篩，避免員工移動。

曾玟學在臉書PO文指出，上午陸續傳來京元電快篩現場照片，讓人非常擔憂，外籍人員被遊覽車一車車載來，現場也拉不開社交距離，這樣因快篩造成的排隊和群聚，在雙北許多快篩站都發生過，反而讓快篩現場充滿高度風險。

他表示，快篩應儘可能要分時段分區域分流進行，昨天便建議新竹、竹南、銅鑼三處應該要分開做篩檢，公司也應該做好現場距離跟人數的控制，篩檢完一批再通知下一批來，通通塞在一起排隊真的不理想。

曾玟學說，早上聽到員工反映，原本可分流上班或居家辦公的工程師，為補上外籍輪班人員的產能通通被叫去產線作業，這些作業現場即便消毒過，但在未確認全公司員工情況下，仍是充滿高度風險的。同時，快篩完其實仍應自我隔離到潛伏期結束，因可能有偽陰性問題，京元在維持公司持續運作方針下，員工幾乎是篩檢完就需回工作崗位，這樣作法是否能讓狀況獲得控制，真的非常非常讓人疑慮。他已告知衛生局這樣的狀況，希望衛生局能協助公司擬定有效防疫措施，別讓關鍵時刻的破口越來越大。

苗栗縣衛生局表示，京元辦理的企業快篩由頭份市為恭醫院、桃園市敏盛醫院支援醫事人員辦理，並由廠方安排接受快篩人員進入專門的負壓樓層進行快篩，依廠方規畫「熱區」竹南廠先篩、銅鑼廠最後再篩，得知銅鑼廠有員工被載到竹南快篩後，衛生局已要求廠方分地點實施快篩。

京元有外籍移工2000多人，包括新竹、竹南、銅鑼共有7個廠，竹南廠移工宿舍發生群聚感染事件，引起地方關切。 京元電子今天起在竹南中華廠辦理企業快篩，預計3天內對公司7000多名員工全面完成快篩。記者胡蓬生／攝影 苗栗縣議員曾玟學接獲網友爆料，指稱京元電子快篩現場外籍移工被遊覽車一車車載來，現場拉不開社交距離。圖／取自曾玟學臉書 苗栗縣議員曾玟學接獲網友爆料，指稱京元電子快篩現場外籍移工被遊覽車一車車載來，現場拉不開社交距離。圖／取自曾玟學臉書

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