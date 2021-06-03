桃園美容美髮14日可復業？ 市府：理髮業擬優先
桃園市美容美髮業明日起將停業至14日，有業者詢問，若14日未解除管制，是否還得繼續停業，經發局表示，理髮業屬民生必需，擬有條件優先開放，市長鄭文燦也表示，將請各局處檢討小型的美容美髮業者的防疫指引。
經發局指出，美容、美髮、美睫、美甲業接觸距離近、時間長，然而理髮事關民生需求，將優先研擬理髮業提出相關防疫指引，針對理髮等民生必需項目有條件開放。
經發局解釋，理想狀態是三級警戒14日解除，就可恢復營業，若未解除，則優先針對民生項目開放，若如果店面提供複合式服務（如美髮兼美容），非必要項目能減少就減少，相關營業指引正在研擬中。
至於為何不一開始就提出營業指引？經發局表示，因近期疫情嚴峻，擔心各項措施短時間無法一次到位，造成疫情破口，目前正在研擬、評估各行業的營業指引。
市長鄭文燦今在防疫會議指出，未來會檢討小型美容美髮業者的防疫指引，包括人流管制、實名制，將由經發局及衛生局制訂，若14日後仍繼續三級管制，將調整未停業小型業者的防疫指引，若需中央紓困也會盡力協助。
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