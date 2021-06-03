傳統市場實聯制疑形同虛設 流動攤販恐成防疫破口

國內本土疫情嚴峻，傳統市場足跡、人潮較多，容易產生隱形的傳播鏈，桃園市日前展開分流管制計畫，希望阻斷群聚傳染，但有民眾反映部分傳統市場根本沒做好分流，議員也擔心市場實施管制措施，可能會讓民眾轉而向外圍流動攤販購物，形成防疫破口。對此，桃園市經發局表示，會持續稽查，並請各市場自治會改善。

桃園市議員黃敬平表示，市場實施分流管制以來，常常有民眾反映幾個傳統市場根本沒做分流，形同虛設，今天上午實際到平鎮的山仔頂市場跟和平市場觀察，果然發現這2個市場沒有實施實聯制和單一出入口管控。

黃敬平說，民營私有市場和市場外的流動攤販，如果沒有市場攤販自治管理會在主要進出口處管控人流及實施實聯制，就達不到市場採買分流及實聯登記的效果，「想要靠民眾自我約束，簡直就是不可能的笑話」，認為經發局只做表面功夫，如何防堵疫情？

經發局市場科科長陳珏寧表示，經發局同仁這兩天都有到山仔頂市場和和平市場稽查，當地雖有張貼宣導公告，但可能不夠明顯，會請市場自治會改善；實施市場分流至今，到市場採買的民眾已減少許多，看得出來民眾都有自主分流、避免群聚，至於是否加強出入口管控，會請市場自治會評估人力進行調配。

陳珏寧說，部分道路上零星攤販，警方會依道交條例請業者離開，而市場外圍若有較多外圍攤販聚集，將請里長協助或市場自治會宣導告示，若攤販沒辦法做到分流或實聯制，會依法停業。