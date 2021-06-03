快訊

直播／年輕人比例升！今增本土583例含校正219列 境外2例

直播／「小英給我疫苗」 全民快閃活動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹山區聯外公車減班 勸導觀光客勿預約乘車

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
尖石鄉實施防疫人車管制，遊客在管制站幾乎都會被勸離，不得入鄉。圖／尖石鄉公所提供
尖石鄉實施防疫人車管制，遊客在管制站幾乎都會被勸離，不得入鄉。圖／尖石鄉公所提供

新竹尖石鄉及五峰鄉聯外往平地鄉鎮市區的公車，從提升三級警戒以來，因防疫趨炎嚴，搭乘人數少，幾乎班次都大砍一半，不少山區部落居民更寧願自行開車，也不想搭公車群聚暴露在感染風險下，為此公所則表示，現在已經勸導不讓外地遊客搭乘，希望居民能安心搭乘。

據了解，目前尖石及五峰的聯外公車班次都減少，大砍超過一半的班次，其中竹東到五峰的公車從正常每天13班次調整為4班次，竹東到內灣、尖石的公車也從每天6班減為4班，僅尖石鄉內聯絡前、後山的幸福巴士仍維持每天正常班次運行。

尖石鄉公所就表示，因為尖石鄉實施入鄉人車管制，上山的人員都必須量體溫，且外地遊客到管制站就會被勸離，因此現在山區幾乎很少會有外地人上山，不過不少平時就搭乘公車的在地居民就擔心，如果遊客是搭乘公車上山，是否就無法將人攔阻勸離，嚇得不敢搭車。

對此公所也表示，其實有在跑山區路線的公車駕駛，與居民都是十幾年的老朋友，一眼就知道來坐車的是在地居民還是外來遊客，因此第一線都交由公車駕駛把關，會勸導遊客不要搭車上山，同時對乘車民眾量體溫，在地民眾其實只要做好防疫措施，戴好口罩、勤消毒，就沒有染疫風險。

同時也呼籲外來遊客，目前新竹山地鄉都實施假日人車管制，且觀光景點持續關閉中，外地民眾非必要不要上山，以免徒增地方部落居民恐慌，外地遊客如果使用預約乘車，也會被勸導盡量勿搭乘，並被勸離下山。

竹東通往尖石、五峰的公車班次都減班，地方也呼籲遊客不要搭車上山。記者巫鴻瑋／翻攝
竹東通往尖石、五峰的公車班次都減班，地方也呼籲遊客不要搭車上山。記者巫鴻瑋／翻攝

公車 尖石鄉 新竹

延伸閱讀

山區小確幸！他曝「超強補貨車」開到家 網狂讚：太方便

中橫便道落石不斷連封4天 搶通後今早恢復通車

網傳「新竹某飯店收治外縣市隔離者」四件五人檢緩起訴

新北、基隆桃竹宜5縣市大雨特報！ 對流旺盛注意雷擊

相關新聞

傳統市場實聯制疑形同虛設 流動攤販恐成防疫破口

國內本土疫情嚴峻，傳統市場足跡、人潮較多，容易產生隱形的傳播鏈，桃園市日前展開分流管制計畫，希望阻斷群聚傳染，但有民眾反...

施工1年、生態檢核2年 苗33支線工程兼顧生態

苗栗縣是石虎最重要棲地，總經費1億多元的苗栗縣西湖鄉苗33支線新建工程工期1年，縣政府採納生態友善設計，去年10月施工前...

影／桃園美容美髮明起停業 趕預修門面客人變多

桃園市美容美髮美睫美甲業明天起停業11天，許多消費者趁停業前預約美容、美髮的消費者變多，生意變好，桃園一名家美髮師今天上...

桃園美容美髮14日可復業？ 市府：理髮業擬優先

桃園市美容美髮業明日起將停業至14日，有業者詢問，若14日未解除管制，是否還得繼續停業，經發局表示，理髮業屬民生必需，擬...

新竹山區聯外公車減班 勸導觀光客勿預約乘車

新竹縣尖石鄉及五峰鄉聯外往平地鄉鎮市區的公車，從提升三級警戒以來，因防疫趨炎嚴，搭乘人數少，幾乎班次都大砍一半，不少山區...

桃園量販店人流也將減半 擬用購物車數管控

桃園市傳統市場31日起實施單雙分流，市長鄭文燦今表示，各大量販店也要執行人流減半，擬用購物車數量管制，經發局表示，昨日已與5大連鎖業者協談後落實。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。