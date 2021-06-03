新竹山區聯外公車減班 勸導觀光客勿預約乘車

新竹縣尖石鄉及五峰鄉聯外往平地鄉鎮市區的公車，從提升三級警戒以來，因防疫趨炎嚴，搭乘人數少，幾乎班次都大砍一半，不少山區部落居民更寧願自行開車，也不想搭公車群聚暴露在感染風險下，為此公所則表示，現在已經勸導不讓外地遊客搭乘，希望居民能安心搭乘。

據了解，目前尖石及五峰的聯外公車班次都減少，大砍超過一半的班次，其中竹東到五峰的公車從正常每天13班次調整為4班次，竹東到內灣、尖石的公車也從每天6班減為4班，僅尖石鄉內聯絡前、後山的幸福巴士仍維持每天正常班次運行。

尖石鄉公所就表示，因為尖石鄉實施入鄉人車管制，上山的人員都必須量體溫，且外地遊客到管制站就會被勸離，因此現在山區幾乎很少會有外地人上山，不過不少平時就搭乘公車的在地居民就擔心，如果遊客是搭乘公車上山，是否就無法將人攔阻勸離，嚇得不敢搭車。

對此公所也表示，其實有在跑山區路線的公車駕駛，與居民都是十幾年的老朋友，一眼就知道來坐車的是在地居民還是外來遊客，因此第一線都交由公車駕駛把關，會勸導遊客不要搭車上山，同時對乘車民眾量體溫，在地民眾其實只要做好防疫措施，戴好口罩、勤消毒，就沒有染疫風險。