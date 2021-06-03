桃園量販店人流也將減半 擬用購物車數管控

桃園市傳統市場31日起實施單雙分流，市長鄭文燦今表示，各大量販店也要執行人流減半，擬用購物車數量管制，經發局表示，昨日已與5大連鎖業者協談後落實。

鄭文燦指出，按照桃園市規定，量販店每1.5平方公尺可以容留1人，由於人流減半，未來每3平方公尺才可以容許1人入場，由經濟發展局會同5大連鎖、131個量販店進行協談，以便充分落實。

經發局指出，人流減半措施昨日就已通知各大量販業者開始實行，因店家平時就有計算出入人數，實施順利，未有店家反映窒礙難行。

鄭文燦上月31日曾表示，量販店、百貨公司及購物中心原本就實施實聯制、單一出口，動線管制較傳統市場好，會請經濟發展局與各大賣場協調，是否單雙分流或限制購買時間。

桃園市31日起傳統市場採身分證尾數單雙分流，目前未有大量聚集情事，經發局今表示，若不能維持社交距離就會停市。