桃園傳統市場天天消毒 防疫車隊533人全數接種疫苗

桃園市政府今天舉行防疫會議，市長鄭文燦表示，全市大消毒已完成，公民營市場改成天天消毒，其它場站和熱點改1周1次，另防疫計程車隊共533人已全數接種疫苗，有20輛正在支援新北市。

鄭文燦表示，目前全市大消毒已經完成，公營民營市場改成天天消毒，其它的場站和熱點我們改為1周消毒1次，一旦有出現足跡的熱點熱區，就即時消毒。

市府環保局表示，下周起確診者足跡點即時消毒且持續一周，民生群聚熱區320處持續每周消毒1次，公私有市場50處加強消毒每日1次，交通場站及賣場每週消毒2次。

有關防疫計程車隊，鄭文燦表示，目前桃園防疫車隊有533輛，本周已經全數施打疫苗，市府也會積極提供防護衣、酒精或其它防疫裝備，防疫車隊自1月起已派4671次，至今並沒有防疫司機染疫，目前有20輛支援新北市。

鄭文燦說，原則上防疫車隊1天只載送1次，提供3500元防疫津貼，若載送輕症轉居家隔離，會提高到5000元。