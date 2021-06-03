桃園市場停市標準為何？ 市府：無法維持社交距離就停

桃園市31日宣布，傳統市場採身分證尾數單雙分流，市府曾表示若宣導後人流仍太多，不排除停市，那判定標準為何？市長鄭文燦表示，目前未有大量聚集情事，尚未達休市條件，經發局表示，若不能維持社交距離就會停市。

桃園傳統市場目前宣導單雙分流的制度，若人流過多可能會有停市的處分，要如何判定？鄭文燦說，人流現已大量減少，分流效果有達成，還沒有到達休市的條件。

桃園市經濟發展局指出，若人流過多導致停市，標準將以能否維持社交距離判斷，由於各市場規模不一，會個別檢討。

鄭文燦表示，希望50個公、民營傳統市場確實執行分流，目前也確實收到成效，但市府仍會每天稽查，已請經發局組成稽查小組，每天至少稽查20個以上的市場，將持續不間斷的方式繼續輔導、稽查，也希望各市場自治能夠協助配合。

為避免接觸傳染，是否會宣導使用電子支付或市民卡替代實體貨幣？鄭文燦表示，傳統市場使用電子支付較少，是將來數位轉型的方向。