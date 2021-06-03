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竹縣移工約2萬人 縣府彙整就醫諮詢專線避免成防疫破口

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣政府彙整勞動部多國語言版的移工就醫諮詢專線，也請民眾一同提醒周遭的移工朋友，讓移工通知移工，不讓移工成為防疫破口。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府彙整勞動部多國語言版的移工就醫諮詢專線，也請民眾一同提醒周遭的移工朋友，讓移工通知移工，不讓移工成為防疫破口。圖／新竹縣政府提供

國內封裝測試大廠京元電子發生移工宿舍群聚感染，新竹縣因科技業及傳產業人力需求，轄區移工人數約2萬1000餘人，為避免因語言隔閡或無故失聯者成為防疫漏洞，新竹縣政府彙整勞動部多國語言版的移工就醫諮詢專線，也請民眾一同提醒周遭的移工朋友，讓移工通知移工，不讓移工成為防疫破口。

有疑似症狀的移工，可撥打1955專線、失聯移工就醫諮詢專線及新竹縣政府防疫專線03-5511287，失聯移工就醫諮詢專線以語言區分，包括英語04-2473-9531、越南語04-2473-9535、印尼語04-2473-9536、泰語04-24739537。如需就醫請佩戴好口罩自行前往，不可搭乘大眾交通工具。

縣長楊文科表示，為強化各事業單位及仲介機構對於外籍移工的生活照顧管理措施，已要求勞工處外籍移工查察人員，外出訪查各單位時，必須一併檢查是否在外籍移工上工必經之處，張貼或以多元管道強化各防疫措施，如發送簡訊、line通訊軟體或播放影片。

同時建議企業盡量讓外籍移工能夠分流上下班，同住宿地點的移工應盡量安排一同用餐，用餐區域桌與桌必須保持1.5公尺以上或設有隔屏，餐桌有隔板，盥洗時間建議彈性交錯分流等措施。

勞工處指出，對於生活照顧方面，建議雇主盡可能提供休閒娛樂設備，宣導勿參加集會活動，減少移工外出的機會；甚至協助移工購購買口罩，隨時掌握移工欠康狀況及協助不適者就醫等。

勞工處也說明，如移工朋友想瞭解防疫資訊，可參考網站https://covid19.wda.gov.tw或加入LINE@移點通https://reurl.cc/4yEeRL，掌握第一防疫消息。

移工 新竹 語言

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