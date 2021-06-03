施工1年、生態檢核2年 苗33支線工程兼顧生態

苗栗縣是石虎最重要棲地，總經費1億多元的苗栗縣西湖鄉苗33支線新建工程工期1年，縣政府採納生態友善設計，去年10月施工前，目前施工中，及完工後都進行生態檢核，期間長達2年，縣府希望盡量達到兼顧道路與生態雙贏的目標。

營建署生活圈道路計畫苗33支線，連接前段西湖鄉飛龍橋起約2公里路段，延長1.73公里到龍壽橋，建構及改善西湖鄉交通網，總經費1億多元，去年10月施工，預計今年10月完工，生態檢核從去年1月將持續到今年12月，縣府今天公布初步檢核成果。

縣府指出，目前工程仍在施工階段，期間依舊檢核監測記錄到石虎、麝香貓、大冠鷲、黑翅鳶、台灣畫眉，八哥等野生動物，顯示工程相對野生動物的干擾不算大，如果能夠持續到維護管理階段，除了方便交通外，還能保全野生動物。

縣府人員說，生態保育越來越受重視，苗栗縣尤以石虎議題最廣為人知，苗33支線道路興建工程施工前，經專家諮詢會議討論，並採納生態友善之建議，評估未來野生動物穿越道路機率較高的位置，設置3處涵洞，提供穿越通道，並在道路周邊加設防護網，引導野生動物使用，減少石虎等野生動物路殺風險。