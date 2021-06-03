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影／桃園美容美髮明起停業 趕預修門面客人變多

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市美容美髮美睫美甲業明起停業，市區美容美髮店預約人數變多，趕停業前整理門面。記者曾增勳／攝影
桃園市美容美髮美睫美甲業明起停業，市區美容美髮店預約人數變多，趕停業前整理門面。記者曾增勳／攝影

桃園市美容美髮美睫美甲業明天起停業11天，許多消費者趁停業前預約美容、美髮的消費者變多，生意變好，桃園一名家美髮師今天上午這2天預約人變多有點會忙不過來，一家美髮業執行長kevin 說，停業還是會跟消費顧客持續線上互動、保持聯繫，也希望政府落實業者紓困補助。

桃園市政府率先宣布全市美容美髮美睫美甲業4日起到14日停業，桃園區不少美容美髮業預約整理門面客人增加，有的業者說，疫情讓美容、美髮業業績大減，停業前這兩天反而生意變好。

長期從事美容美髮業的桃園市職業總工會創會理事長王勝崇表示，疫情爆發，美容美髮行業近距接觸客人，業績大幅滑落，一天生意都不夠支付員工薪水，市長宣布美容等行業停業正確，政府對投保薪資2.4萬元以下補助3萬元、2.4萬元以上補助1萬元，可彌補缺口，仍希望對房租高的業者紓困。

桃園市美容美髮技術指導員職業工會理事長溫秀英認為，疫情關係，美容美髮及美睫等業最近生意很慘，消費者銳減，市長宣布美容等停業作法，業者支持，現在政府對投保薪資2.4萬元以下及以上都有紓困補助很好，只是業者希望基於會員公平，投保2.4萬元以上者比照2.4萬以下一律補助3萬元。

桃園市美容美髮美睫美甲業明起停業，市區美容美髮店預約人數變多，趕停業前整理門面。記者曾增勳／攝影
桃園市美容美髮美睫美甲業明起停業，市區美容美髮店預約人數變多，趕停業前整理門面。記者曾增勳／攝影

投保薪資 疫情 薪水

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