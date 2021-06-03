全台科學園區第1座 竹科社區篩檢站今天啟用

疫情持續延燒，為避免造成產業衝擊，新竹市政府在竹科打造社區篩檢站，為全台首座科學園區篩檢站。該站提供園區從業人員、同住眷屬預約篩檢，並有快篩、PCR篩檢一條龍服務，也減少醫護人員接觸風險，市長林智堅、科管局長王永壯與科學園區同業公會秘書長張致遠等人到場訪視，紛紛表示「守住園區，就是守住台灣經濟。」

竹科社區篩檢站坐落於園區內篤行路1號，每日篩檢量可達80至100件，並採預約、分流制，分散人群避免群聚。今早8點開始運作，已有園區廠商員工到場篩檢，動線先在報到區核對民眾雙證件確認身份，接著發給民眾採檢棒與採檢刷，依序安排篩檢。

社區篩檢站設有快篩「組合屋」，內有全天候空調減少悶熱，PCR篩檢則引進工研院研發的「正壓採檢亭」，有獨立空調提供舒適採檢環境，醫師「零接觸」高風險者；篩檢採一條龍服務，若民眾快篩陽性，會立刻進行PCR採檢、血氧量測，由於PCR採檢結果沒那麼快出爐，將安排救護車前往加強版防疫旅館等候結果，降低社區風險。

林智堅一行人今天上午也和聯電榮譽副董事長宣明智、台積電經理葉洵慧與新竹市醫師公會理事長邱國華等人在開站前訪視演練。林智堅說，「守住竹科就是守護全台半導體產業」，新竹市政府在1周內完成竹科篩檢站，也就近為竹科從業人員提供服務。

王永壯也說，謝謝新竹市政府的全力支援，短短1周內就完成全國首座科學園區篩檢站，讓園區從業人員、同住眷屬都受惠，「盡最大努力守住竹科、守住台灣經濟」；宣明智表示，保護自身、保護家人與保障公司是園區人的共同願望，感謝新竹市政府、新竹市醫師公會協助，打造有完善流程的社區篩檢站。

林智堅表示，相對全國疫情，新竹市的疫情較為趨緩，但仍不能掉以輕心，唯有大家配合防疫工作，相信能共度難關，他也再次感謝新竹市醫師公會、竹科管理局、台灣科學工業園區科學工業同業公會支持與協助，為守住新竹市疫情，期盼大家一同投入防疫、共度難關。