尖石、五峰甜桃產季遇疫情 訂單銳減還失去觀光客源

新竹縣尖石鄉及五峰鄉是著名的五月桃產地，每年5、6月正好是盛產期，今年卻因遇上疫情關係，導致尖石、五峰的觀光全部停擺，不少果農很無奈，沒有觀光客就沒有銷路、也沒辦法用好的價錢賣出，只能通通批給人銷售，相對也影響價錢，對果農的生計影響很大。

當地果農就表示，五月桃必須從前一年的11月開始進行剪枝、施肥，並且一路照顧到4月上旬果樹結果開始套袋，避免蟲咬，但是從去年下半年以來的旱情，雨水減少明顯影響果實發育，不少五月桃的果實都比往年個頭小。

沒想到今年正要進入盛產期時，突然爆發本土疫情，隨後很快進入全國三級警戒，又因山地鄉害怕疫情傳播，立即封閉觀光景區及出入管制，相對造成觀光客大減，果農眼見半年來的辛勤突然沒了銷路，都非常無奈。

果農就表示，其實今年的產量沒有比較少，個頭雖小但品質不錯，可是五月桃雖然甜度高、水分多，但因為保鮮期短，很快就會過熟軟化，加上疫情影響銷量差、訂單變少，因此農戶們都很擔憂賣不出去，最後只能通通當作堆肥。

據兩公所方面統計，尖石鄉種植五月桃的面積就有32公頃，五峰鄉也有25公頃，今年的每公頃產量仍有6000到7000公斤，不過今年除了少掉觀光客的2成銷量，還有2成是到外縣市產銷，再加上訂單減少，今年的銷量銳減達一半。

五峰鄉公所為了幫助在地農民及推廣在地農產，決定將因疫情停辦的活動經費，拿來收購五月桃；公所就說明，因今年五月桃產銷活動停擺，經費通通拿來收購五月桃幫助農民，目前預計以每盒約350到550元的價格，收購約500盒五月桃禮盒。

公所已經將第一批收購來的五月桃，贈予警消及戶政人員；鄉長葛忠義表示，因為這些同仁都是站在防疫第一線，為了慰勞他們的辛勞，也順便推廣五月桃、幫助農民，同時也希望民眾能多支持山地農產品，尤其在疫情當前的時刻，雖然不鼓勵民眾入山遊玩，但希望民眾一樣可以透過網路平台訂購五月桃，品嘗到最新鮮的當季水果。