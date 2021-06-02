有望首派！桃檢票選主任50期奪冠 他細心替受刑人平冤

桃園地檢署今舉辦調升一審主任檢查官推薦入圍選舉，50期檢查官晟哲獲71票第一，其次是陳淑蓉、葉益發及洪榮甫。廖晟哲除辦案經驗豐富，在執行科時校對姜姓受刑人資料，用細心替他平反冤獄，今年首次參選憑高人氣奪冠，有望繼去年49期呂象吾後，桃檢再有首派主任。

因應疫情爆發，為避免群聚且分組居家辦公，今年桃檢投票分5月31日、6月2日兩天，每人有3票、票票等值，桃檢共118名檢察官共有111人投票，今天下午6點開票。

廖晟哲東吳法律系畢業、司法官訓練所50期結業，他積極指導新進檢察官，多次擔任學習司法官導師、署內教育訓練講師，加上個性隨和、工作認真，在桃檢擁有高人氣，曾偵破多起跨境運毒、抄掉北桃最大六合彩集團、國內首宗空姐攜毒案。

另外廖於桃檢執行科時，閱卷發現1名姜姓竊盜罪受刑人，被起訴犯案時間竟和另案在押時重疊，顯然矛盾，他發揮公益代表人職責替姜聲請再審，最終獲法院改判無罪，細心程度令不少同仁讚嘆，成功平反冤獄外界肯定。

陳淑蓉是東吳法律系及社會系畢業、司法官訓練所47期結業，歷任婦幼、緝毒、重大組，現是肅貪組檢察官，也曾擔任檢察官人事審議委員會委員；她辦案風格犀利，曾破獲數件強盜、詐欺集團，曾有合作過的警察形容陳「很殺」，去年也起訴桃園市議員舒翠玲涉貪近千萬助理費案。

葉益發是中央警察大學法律研究所畢業、司法官訓練所45期結業，得過2座法眼明察獎，是桃檢肅貪、國安好手，包括國防大學假標案、陸軍六軍團涉貪，及中共吸收前總統隨扈孫翰方、台商遭大陸南京國安局吸收，近期指揮偵辦調查局搞丟6.5公斤毒品案、最大量大麻活株案，案件高質量且矚目。

洪榮甫東吳法律系畢業、司法官訓練所49期結業，在南投地檢承辦過前清境農場場長劉遠忠收賄、仿效賭神高進戴隱形眼鏡詐賭案，近期在緝毒組也曾破獲65公斤安非他命，另選舉期間掌握桃園市前議員蘇志強綁樁買票。