快訊

陳其邁指跨縣市施打應通報 北市：甩鍋到台北也甩太遠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園新冠救護勤務重 3歲女孩親捐物資、手寫卡片謝消防

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
義消捐贈泡麵，小朋友出錢出力讓消防員好暖心。圖／蘆竹分隊提供
義消捐贈泡麵，小朋友出錢出力讓消防員好暖心。圖／蘆竹分隊提供

桃園市疫情升溫，消防局光是5月就有493件新冠肺炎救護案件，是4月的16倍，其中蘆竹分隊5月出動了11次；有義消感念消防員辛勞，捐贈10多箱泡麵，3個小孩更捐出撲滿「贊助」，並親筆寫卡片支持在第一線作戰的同仁。

蘆竹分隊今年載運新冠肺炎患者案件共18次，有11次集中在5月，消防員們都說「這波很硬」；蘆竹義消分隊幹事張昆雄有感同仁勤務繁重，每次出勤都得穿著密不透風的防護衣長達2、3小時，任務結束後往往錯過用餐時間，決定捐贈10多箱泡麵慰問同仁辛勞。

張昆雄的3個小孩聽說此事，二話不說就將撲滿拿出來，捐出平時幫忙做家事、考到好成績得到的零用錢，希望隊員們可以在救人之餘有溫飽。

9歲的大哥、6歲的二弟及年僅3歲的小妹親手寫下卡片，「謝謝辛苦站在第一線的您們，守護蘆竹、守護桃園」，3人也幫忙將泡麵一箱一箱搬下車，讓消防員們看了備感溫馨。

桃園市消防局第三大隊長殷明坤表示，感謝義消弟兄張昆雄及小朋友的愛心，是疫情期間最溫暖、有力的後盾，也是很棒的生命教育；呼籲社會大眾若有救護需求，請主動告知救護人員TOCC資訊（旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚），並落實「少外出、勤洗手、保持社交距離」，共同度過疫情嚴峻挑戰。

小朋友二話不說拿出撲滿，用自己的力量感謝消防同仁。圖／蘆竹分隊提供
小朋友二話不說拿出撲滿，用自己的力量感謝消防同仁。圖／蘆竹分隊提供
3位小朋友親筆寫下卡片，短短24字讓消防員備感溫馨。圖／蘆竹分隊提供
3位小朋友親筆寫下卡片，短短24字讓消防員備感溫馨。圖／蘆竹分隊提供
年僅3歲的張小妹不但捐出撲滿，更親自扛泡麵下車。圖／蘆竹分隊提供
年僅3歲的張小妹不但捐出撲滿，更親自扛泡麵下車。圖／蘆竹分隊提供

新冠肺炎 疫情 消防員

延伸閱讀

長照工作人員優先接種疫苗 鄭文燦：桃園已經在做

桃園量販店將實施人流減半 另擴大篩檢對象

暴露染疫風險中 花蓮消防救護人員分批接種疫苗

桃園新增28人確診 桃園、八德2區居多

相關新聞

桃園新冠救護勤務重 3歲女孩親捐物資、手寫卡片謝消防

桃園市疫情升溫，消防局光是5月就有493件新冠肺炎救護案件，是4月的16倍，其中蘆竹分隊5月出動了11次；有義消感念消防...

中壢車站人潮冷清 排班計程車等不到客人生意剩2成

本土疫情升溫，衝擊仰賴旅客的排班計程車司機，過往中壢火車站前圓環排滿計程車，但如今上班族選擇開車或在家上班，每日搭車旅客...

影／桃園南門市場人潮剩2成 攤商：身分證分流很難執行

疫情擴散影響，民眾減少出門，桃園市知名桃園區南門市場最近日採買人潮銳減，大約平常二成多，市府宣布傳統市場採身分證尾數單雙...

桃園漁會「鮮魚箱」網購爆量 宅配不及網站暫停接單

疫情三級管制下，受低溫宅配暫停影響，桃園市桃園區漁會上周成立「鮮魚箱」線上訂購網，推出1000元及1500元的四新鮮魚貨...

桃園市場分流不便民？市府：沒人潮就彈性處理

桃園市31日宣布傳統市場採單雙分流，有民眾反映周末只剩1天可買不方便，市場也沒人管，人力是否不足，市府經發局今表示，各市...

挺醫護！苗議長號召捐贈1萬個便當 直送醫護人員

台灣新冠肺炎疫情持續拉警報，苗栗縣議會議長鍾東錦號召副議長李文斌、國民黨團書記長江村貴、副書記長余文忠等多名議員，及阿斌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。