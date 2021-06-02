桃園新冠救護勤務重 3歲女孩親捐物資、手寫卡片謝消防

桃園市疫情升溫，消防局光是5月就有493件新冠肺炎救護案件，是4月的16倍，其中蘆竹分隊5月出動了11次；有義消感念消防員辛勞，捐贈10多箱泡麵，3個小孩更捐出撲滿「贊助」，並親筆寫卡片支持在第一線作戰的同仁。

蘆竹分隊今年載運新冠肺炎患者案件共18次，有11次集中在5月，消防員們都說「這波很硬」；蘆竹義消分隊幹事張昆雄有感同仁勤務繁重，每次出勤都得穿著密不透風的防護衣長達2、3小時，任務結束後往往錯過用餐時間，決定捐贈10多箱泡麵慰問同仁辛勞。

張昆雄的3個小孩聽說此事，二話不說就將撲滿拿出來，捐出平時幫忙做家事、考到好成績得到的零用錢，希望隊員們可以在救人之餘有溫飽。

9歲的大哥、6歲的二弟及年僅3歲的小妹親手寫下卡片，「謝謝辛苦站在第一線的您們，守護蘆竹、守護桃園」，3人也幫忙將泡麵一箱一箱搬下車，讓消防員們看了備感溫馨。