桃園量販店將實施人流減半 另擴大篩檢對象

新冠肺炎疫情升溫，桃園市長鄭文燦今天宣布，桃園市內量販店要全數進行人流減半，以3平方公尺1人為容留標準；桃園另將擴大2類有接觸史的民眾作為篩檢對象。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，鄭文燦下午在臉書（Facebook）直播說明疫情時宣布，桃園市內的量販店要全數進行人流減半，以3平方公尺1人為容留標準，將落實執行。

桃園市政府經濟發展局補充，桃園市內131家Costco、全聯、家樂福、大潤發、愛買，以及其餘微型超市等都得落實人流減半，目前先以宣導為主，尚未有罰責，也尚未實施限時購買，主要還是希望縮短民眾在量販店內的停留時間，盡量分流、一次購足。

鄭文燦也表示，桃園將擴大採檢對象，包括桃園市民曾與雙北確診者接觸、卻沒有被雙北匡列者，以及非桃園市民但居住在桃園、有雙北確診接觸史者。

鄭文燦也說，疫苗施打部分，長照機構中具有護理師身分者，部分已在第一輪安排施打，建議中央將長照機構工作人員和住民列為優先施打對象。