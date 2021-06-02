桃園量販店將實施人流減半 另擴大篩檢對象

中央社 / 桃園2日電

新冠肺炎疫情升溫，桃園市長鄭文燦今天宣布，桃園市內量販店要全數進行人流減半，以3平方公尺1人為容留標準；桃園另將擴大2類有接觸史的民眾作為篩檢對象。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，鄭文燦下午在臉書（Facebook）直播說明疫情時宣布，桃園市內的量販店要全數進行人流減半，以3平方公尺1人為容留標準，將落實執行。

桃園市政府經濟發展局補充，桃園市內131家Costco、全聯、家樂福、大潤發、愛買，以及其餘微型超市等都得落實人流減半，目前先以宣導為主，尚未有罰責，也尚未實施限時購買，主要還是希望縮短民眾在量販店內的停留時間，盡量分流、一次購足。

鄭文燦也表示，桃園將擴大採檢對象，包括桃園市民曾與雙北確診者接觸、卻沒有被雙北匡列者，以及非桃園市民但居住在桃園、有雙北確診接觸史者。

鄭文燦也說，疫苗施打部分，長照機構中具有護理師身分者，部分已在第一輪安排施打，建議中央將長照機構工作人員和住民列為優先施打對象。

鄭文燦 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

桃園2.6億紓困4日撥款 擴大急難紓困去年有申請直接發

桃園新冠救護量暴增上月有493件 鄭文燦籲中央多給疫苗

桃園美容美髮將停業 鄭文燦：會積極協助紓困

桃園再添一批疫苗來了 增配1.5萬劑今起第一線優先打

相關新聞

中壢車站人潮冷清 排班計程車等不到客人生意剩2成

本土疫情升溫，衝擊仰賴旅客的排班計程車司機，過往中壢火車站前圓環排滿計程車，但如今上班族選擇開車或在家上班，每日搭車旅客...

影／桃園南門市場人潮剩2成 攤商：身分證分流很難執行

疫情擴散影響，民眾減少出門，桃園市知名桃園區南門市場最近日採買人潮銳減，大約平常二成多，市府宣布傳統市場採身分證尾數單雙...

桃園漁會「鮮魚箱」網購爆量 宅配不及網站暫停接單

疫情三級管制下，受低溫宅配暫停影響，桃園市桃園區漁會上周成立「鮮魚箱」線上訂購網，推出1000元及1500元的四新鮮魚貨...

桃園市場分流不便民？市府：沒人潮就彈性處理

桃園市31日宣布傳統市場採單雙分流，有民眾反映周末只剩1天可買不方便，市場也沒人管，人力是否不足，市府經發局今表示，各市...

挺醫護！苗議長號召捐贈1萬個便當 直送醫護人員

台灣新冠肺炎疫情持續拉警報，苗栗縣議會議長鍾東錦號召副議長李文斌、國民黨團書記長江村貴、副書記長余文忠等多名議員，及阿斌...

運量最慘掉8成 竹市公車4路線停駛、12路線減班

我國疫情升三級警戒，民眾避免外出加上學校停課，公車運量大受衝擊，新竹市26條公車路線運量銳減6到8成，經客運業者提出調整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。