小吃餐飲業不內用改外帶 竹市：業者可申請房屋稅減免

小吃餐飲業因全面不准內用只能外帶，受疫情衝擊也不小，新竹市稅務局今天提醒相關業者可申請減免房屋稅，因營業面積減少，可透過線上申辦提出相關文件證明，經稅務局收件後審定，即可將該店房屋稅營業用3%，調降為非住家非營業用稅率2%，減少3分之1的繳稅負擔，若為承租店面也建議與房東協調，是否有調降房租空間。

新竹市為避免飲食傳染風險，早在5月中旬即禁止傳統市場內用，餐食一律僅供外帶，另因應全國疫情升級三級警戒，5月底也宣布餐廳全面須禁止內用、一律要求外帶。

新竹市稅務局指出，疫情升溫，KTV等休閒娛樂場所因配合政策停業、餐飲業也因無法內用而縮減營業面積，其他業者也因疫情影響減少營業收入或停業等，稅務局都提供核減房屋稅或娛樂稅等措施，或申請延、分期繳納，最長可延期12個月或分36期。

不少小吃店、餐廳為了生計，仍咬牙經營拚外帶市場，原本的座位區全面封閉，只剩廚房有人作業，稅務局也指出，餐廳受疫情影響，導致營業面積縮減，可以透過線上申辦方式提出減免房屋稅申請，如檢附禁止內用等公告等照片文件，稅務局將審核。

稅務局人員也說明，疫情期間避免外出，請業者多利用線上申辦申請，只要資料完備，不需現勘也可核定減免房屋稅，要注意的是，若店面為租用，減免對象為繳納房屋稅的屋主，建議承租店面者和房東協調，減免房屋稅同時也能減免房租共度難關。

竹市稅務局指出，目前尚未受理小吃與餐飲業提出減免房屋稅申請，不過，因疫情持續發展，相信之後會陸續提出申請，只要在該月份的15日以前申請，當月就可適用減免房屋稅，若等到15日以後才申請，則得等到下個月才能適用減免房屋稅的資格。

另，新竹市有113家10類特定行業娛樂場所、145家娃娃機（選物販賣機）、5家電影院為政府公告強制關閉的營業場所，稅務局指出，業者不須提出申請，稅務局將主動調整其房屋稅適用稅率，也會主動免徵娛樂稅，詳情可洽撥03-5225161轉0、0800-000321、1999市民服務專線。

新竹市稅務局也在官網建置「肺炎疫情稅捐紓困專區」，提供地方稅減徵資訊還有娛樂稅減徵、房屋使用情形變更申請服務，此外，民眾如有地價稅自用住宅用地或補發繳款書、繳納證明等申請事項，可利用稅務局網站線上申辦，宅在家完成稅務事。