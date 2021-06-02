聽新聞
test
0:00 / 0:00
中壢車站人潮冷清 排班計程車等不到客人生意剩2成
本土疫情升溫，衝擊仰賴旅客的排班計程車司機，過往中壢火車站前圓環排滿計程車，但如今上班族選擇開車或在家上班，每日搭車旅客量大幅萎縮，生意剩下僅約2成，司機一來擔心沒有收入，也擔心會載到確診者，壓力不小。
中壢火車站每日平均進出旅客逼近5.5萬人次，每天上下班交通尖峰肯定塞車，假日更是移工雲集，不過隨著本土疫情升溫，全台提升第三級警戒，各級學校停課，上班族也分組輪流在家辦公，每日搭車旅客量大減，這也讓仰賴旅客的排班計程車司機，生意大受影響。
黃姓司機說，載客10多年，從沒遇過生意如此慘淡，以往一天至少可載20趟次，近期1天只剩下1至3趟。陳姓司機說，受疫情影響，搭乘大眾交通工具的人變少，即使計程車都有定期消毒，也配合防疫措施，仍有不少人擔心染疫，選擇自行騎車或開車，幾乎不太有人敢搭計程車。
中壢火車站附近的的中平商圈人潮冷清，中平商圈發展協會理事長劉柏成說，不僅排班計程車等不到客人，客運總站也幾乎看不到乘客，商圈有半數店家拉下鐵門，並在門口張貼告示，表示因疫情將無限期店休，在此防疫關鍵時刻，店家、民眾都得共體時艱。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言