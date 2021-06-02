中壢車站人潮冷清 排班計程車等不到客人生意剩2成

本土疫情升溫，衝擊仰賴旅客的排班計程車司機，過往中壢火車站前圓環排滿計程車，但如今上班族選擇開車或在家上班，每日搭車旅客量大幅萎縮，生意剩下僅約2成，司機一來擔心沒有收入，也擔心會載到確診者，壓力不小。

中壢火車站每日平均進出旅客逼近5.5萬人次，每天上下班交通尖峰肯定塞車，假日更是移工雲集，不過隨著本土疫情升溫，全台提升第三級警戒，各級學校停課，上班族也分組輪流在家辦公，每日搭車旅客量大減，這也讓仰賴旅客的排班計程車司機，生意大受影響。

黃姓司機說，載客10多年，從沒遇過生意如此慘淡，以往一天至少可載20趟次，近期1天只剩下1至3趟。陳姓司機說，受疫情影響，搭乘大眾交通工具的人變少，即使計程車都有定期消毒，也配合防疫措施，仍有不少人擔心染疫，選擇自行騎車或開車，幾乎不太有人敢搭計程車。