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中壢車站人潮冷清 排班計程車等不到客人生意剩2成

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
平日人來人往的中壢火車站，現在人潮冷清，計程車司機苦等不到乘客。記者朱冠諭／攝影
平日人來人往的中壢火車站，現在人潮冷清，計程車司機苦等不到乘客。記者朱冠諭／攝影

本土疫情升溫，衝擊仰賴旅客的排班計程車司機，過往中壢火車站前圓環排滿計程車，但如今上班族選擇開車或在家上班，每日搭車旅客量大幅萎縮，生意剩下僅約2成，司機一來擔心沒有收入，也擔心會載到確診者，壓力不小。

中壢火車站每日平均進出旅客逼近5.5萬人次，每天上下班交通尖峰肯定塞車，假日更是移工雲集，不過隨著本土疫情升溫，全台提升第三級警戒，各級學校停課，上班族也分組輪流在家辦公，每日搭車旅客量大減，這也讓仰賴旅客的排班計程車司機，生意大受影響。

黃姓司機說，載客10多年，從沒遇過生意如此慘淡，以往一天至少可載20趟次，近期1天只剩下1至3趟。陳姓司機說，受疫情影響，搭乘大眾交通工具的人變少，即使計程車都有定期消毒，也配合防疫措施，仍有不少人擔心染疫，選擇自行騎車或開車，幾乎不太有人敢搭計程車。

中壢火車站附近的的中平商圈人潮冷清，中平商圈發展協會理事長劉柏成說，不僅排班計程車等不到客人，客運總站也幾乎看不到乘客，商圈有半數店家拉下鐵門，並在門口張貼告示，表示因疫情將無限期店休，在此防疫關鍵時刻，店家、民眾都得共體時艱。

中壢火車站附近的中平商圈店家紛紛拉下鐵門，貼上店休告示。記者朱冠諭／攝影
中壢火車站附近的中平商圈店家紛紛拉下鐵門，貼上店休告示。記者朱冠諭／攝影
中壢火車站附近的中平商圈店家紛紛拉下鐵門，貼上店休告示。記者朱冠諭／攝影
中壢火車站附近的中平商圈店家紛紛拉下鐵門，貼上店休告示。記者朱冠諭／攝影

計程車 疫情

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