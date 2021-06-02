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影／桃園南門市場人潮剩2成 攤商：身分證分流很難執行

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園區南門市場採買人潮銳減，管委會攤商稽查宣導身分證單雙分流「很難執行」。記者曾增勳／攝影
桃園區南門市場採買人潮銳減，管委會攤商稽查宣導身分證單雙分流「很難執行」。記者曾增勳／攝影

疫情擴散影響，民眾減少出門，桃園市知名桃園區南門市場最近日採買人潮銳減，大約平常二成多，市府宣布傳統市場採身分證尾數單雙分流措施，南門市場攤商今天認為「生意已很難做，怎麼敢去看客人身分證」，桃園區南華里長林献堂、南門市場管委會長蔡宏宗今天下午表示，應由市府或公所公家派人稽查宣導，否則管委會和攤商「很難執行」。

桃園南門市場成立超過一甲子，桃園區知名老牌傳統市場，攤商、店家5、600家，生活吃用應有盡有，過去採買人潮擁擠，疫情影響，今年1月一度休市，人潮減少，如今疫情又轉趨嚴重，近日許多衣服、魚肉攤商紛紛自動歇業，蔡宏宗說，最近攤商生意只有平日2成，市況很差。

市府宣布傳統市場進行實聯制、身分證尾數單雙分流，稽查戴口罩、禁內用、不群聚，查到嚴辦，民眾前往南門市場採買，大都戴口罩、快買快走，人來人往未見有人稽查或宣導看身分證尾數單雙號採買，南華里長林献堂認為，「疫情會致死，大家都怕」，南門市場現在大家戴口罩、沒人敢內用、不敢群聚，只是10個出入口，攤商自己要做生意，沒時間查看客人身分證，且沒有公信力，加以很多老年人，不懂實聯制，身分證分流很難執行，建議由公家派人看身分證、宣導QRCode實聯制比較適合。

蔡宏宗表示，南門市場的出入口多，這2天會完成設置QRCode採取實聯制，考量該市場採買老年人居多，管委會也另外準備提供年長者簽名、留電話資料，如還要看客人身分證分流的難度很高，管委會攤商沒有公權力，除非警察在旁，否則民眾拒絕也無可奈何，最好是市府公家派人來稽查宣導看身分證分流，「要有公權力才有辦法」。

桃園區南門市場採買人潮銳減，管委會攤商稽查宣導身分證單雙分流「很難執行」。記者曾增勳／攝影
桃園區南門市場採買人潮銳減，管委會攤商稽查宣導身分證單雙分流「很難執行」。記者曾增勳／攝影

身分證 疫情 實聯制

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