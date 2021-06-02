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桃園漁會「鮮魚箱」網購爆量 宅配不及網站暫停接單

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市桃園區漁會推出「鮮魚箱」線上訂購網訂購爆量，網站暫停接單。記者曾增勳／翻攝
桃園市桃園區漁會推出「鮮魚箱」線上訂購網訂購爆量，網站暫停接單。記者曾增勳／翻攝

疫情三級管制下，受低溫宅配暫停影響，桃園市桃園區漁會上周成立「鮮魚箱」線上訂購網，推出1000元及1500元的四新鮮魚貨組合，提供民眾線上訂購，隨疫情趨嚴，上網訂購魚貨民眾爆增，該訂購網被迫暫停訂貨，桃園區漁會總幹事陳義成今天中午表示，近兩天民眾訂購新鮮魚貨爆增，加上宅急便暫停送貨，該線上網接單送貨不及，只好暫停接單，不過該線上訂購網預定今天下午重新恢復訂貨。

桃園區漁會因應居家民眾需求，上周成立「鮮魚箱」線上訂購網，提供新鮮魚貨1000元及1500元四種新鮮魚貨組合，例如1000元組合，包括鯛魚片200 g/包X2、去刺虱目魚肚200 g/包X2、虱目魚皮300 g/包X2、生凍小卷250 g/盒X2、鯖魚片180 g/片X2及虱目旗魚丸300 g/包X1等不同組合，吸引民眾線上訂購食用。

陳義成表示，該鮮魚箱線上訂購網由漁會接單，交由全國漁會統一出貨，推出一周來民眾訂購量踴躍達2000多組，近2天訂購單爆量共達1300組，由於宅急便暫停新北以上送貨，該線上訂購網接單無法出貨，只好暫停接單，昨天之前完成的訂貨，預定6月7日出貨，該線上訂購預定今天下午恢復訂購魚貨服務。

桃園市桃園區漁會推出「鮮魚箱」線上訂購網訂購爆量，網站暫停接單。記者曾增勳／翻攝
桃園市桃園區漁會推出「鮮魚箱」線上訂購網訂購爆量，網站暫停接單。記者曾增勳／翻攝
桃園市桃園區漁會推出「鮮魚箱」線上訂購網受歡迎。記者曾增勳／攝影
桃園市桃園區漁會推出「鮮魚箱」線上訂購網受歡迎。記者曾增勳／攝影
桃園市桃園區漁會推出「鮮魚箱」線上訂購網訂購爆量，網站暫停接單。記者曾增勳／翻攝
桃園市桃園區漁會推出「鮮魚箱」線上訂購網訂購爆量，網站暫停接單。記者曾增勳／翻攝

疫情 新北

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