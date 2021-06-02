桃園漁會「鮮魚箱」網購爆量 宅配不及網站暫停接單
疫情三級管制下，受低溫宅配暫停影響，桃園市桃園區漁會上周成立「鮮魚箱」線上訂購網，推出1000元及1500元的四新鮮魚貨組合，提供民眾線上訂購，隨疫情趨嚴，上網訂購魚貨民眾爆增，該訂購網被迫暫停訂貨，桃園區漁會總幹事陳義成今天中午表示，近兩天民眾訂購新鮮魚貨爆增，加上宅急便暫停送貨，該線上網接單送貨不及，只好暫停接單，不過該線上訂購網預定今天下午重新恢復訂貨。
桃園區漁會因應居家民眾需求，上周成立「鮮魚箱」線上訂購網，提供新鮮魚貨1000元及1500元四種新鮮魚貨組合，例如1000元組合，包括鯛魚片200 g/包X2、去刺虱目魚肚200 g/包X2、虱目魚皮300 g/包X2、生凍小卷250 g/盒X2、鯖魚片180 g/片X2及虱目旗魚丸300 g/包X1等不同組合，吸引民眾線上訂購食用。
陳義成表示，該鮮魚箱線上訂購網由漁會接單，交由全國漁會統一出貨，推出一周來民眾訂購量踴躍達2000多組，近2天訂購單爆量共達1300組，由於宅急便暫停新北以上送貨，該線上訂購網接單無法出貨，只好暫停接單，昨天之前完成的訂貨，預定6月7日出貨，該線上訂購預定今天下午恢復訂購魚貨服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言