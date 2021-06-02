免上菜市場！竹市推安心有機蔬菜箱 每天限量100箱
鼓勵宅在家減少外出採買，不少縣市都推蔬菜箱，新竹市政府今天也與農會推限量的安心蔬菜箱，主打全有機，10種蔬菜有葉菜類、根莖瓜果類，一箱699元。避免蔬菜箱宅配卡關，新竹的安心蔬菜箱限定到農會或辦事處取貨，10箱以上就可送貨到府。
新竹市農會總幹事鍾祥銘說，過去宅配經驗發現，若外縣市民眾訂購竹市農會的蔬果，葉菜類易爛、發黃，因此，這次推安心蔬菜箱了找有機農戶合作，由農會人力在冷藏庫包裝保鮮，民眾須到農會與8個辦事處取貨，若外縣市民眾下訂恕無法配送。
新竹市今天新推的防疫安心蔬菜箱，內有10種蔬菜，農會嚴選時令有機或有機轉型蔬菜，包含葉菜類如白菜、空心菜、白莧菜、地瓜葉等，或是根、莖類作物如馬鈴薯、紅蘿蔔等，還有瓜果類如南瓜等，包裝上看得到產地及農民資訊，民眾能吃的安心。
市府產業發展處長張力可說，新竹市安心蔬菜箱每天限量100組，每天更新菜色，可透過網路或電話預購，電話訂購專線可撥0800-886068或03-5386143轉104、105、550供銷部林先生、張小姐、陳主任，訂購時間早上8點00至下午4點1；或可上新竹市農會網站24小時可訂購，線上訂購者則需事先匯款。
鍾祥銘也說，安心蔬菜箱訊息今天發出後，訂購情況踴躍，有些民眾反映願自付運費希望訂1箱也送到府，但無奈農會人力有限，只能請民眾到農會或辦事處自取，若訂購10箱以上者，如社區大樓或公司行號等團購，將由農會專人宅配至新竹市指定地點。
市長林智堅表示，防疫期間，請大家多利用線上訂蔬果，不僅可避免市場群聚風險，也可讓全家人在防疫期吃飽吃好，安心又健康。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言