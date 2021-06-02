免上菜市場！竹市推安心有機蔬菜箱 每天限量100箱

鼓勵宅在家減少外出採買，不少縣市都推蔬菜箱，新竹市政府今天也與農會推限量的安心蔬菜箱，主打全有機，10種蔬菜有葉菜類、根莖瓜果類，一箱699元。避免蔬菜箱宅配卡關，新竹的安心蔬菜箱限定到農會或辦事處取貨，10箱以上就可送貨到府。

新竹市農會總幹事鍾祥銘說，過去宅配經驗發現，若外縣市民眾訂購竹市農會的蔬果，葉菜類易爛、發黃，因此，這次推安心蔬菜箱了找有機農戶合作，由農會人力在冷藏庫包裝保鮮，民眾須到農會與8個辦事處取貨，若外縣市民眾下訂恕無法配送。

新竹市今天新推的防疫安心蔬菜箱，內有10種蔬菜，農會嚴選時令有機或有機轉型蔬菜，包含葉菜類如白菜、空心菜、白莧菜、地瓜葉等，或是根、莖類作物如馬鈴薯、紅蘿蔔等，還有瓜果類如南瓜等，包裝上看得到產地及農民資訊，民眾能吃的安心。

市府產業發展處長張力可說，新竹市安心蔬菜箱每天限量100組，每天更新菜色，可透過網路或電話預購，電話訂購專線可撥0800-886068或03-5386143轉104、105、550供銷部林先生、張小姐、陳主任，訂購時間早上8點00至下午4點1；或可上新竹市農會網站24小時可訂購，線上訂購者則需事先匯款。

鍾祥銘也說，安心蔬菜箱訊息今天發出後，訂購情況踴躍，有些民眾反映願自付運費希望訂1箱也送到府，但無奈農會人力有限，只能請民眾到農會或辦事處自取，若訂購10箱以上者，如社區大樓或公司行號等團購，將由農會專人宅配至新竹市指定地點。