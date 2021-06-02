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桃園市場分流不便民？市府：沒人潮就彈性處理

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
桃園市經發局表示，全市50處市場90多個入口已降至62個，預計下周開始招募稽查口罩、群聚人力。圖／經發局提供
桃園市經發局表示，全市50處市場90多個入口已降至62個，預計下周開始招募稽查口罩、群聚人力。圖／經發局提供

桃園市31日宣布傳統市場採單雙分流，有民眾反映周末只剩1天可買不方便，市場也沒人管，人力是否不足，市府經發局今表示，各市場情況不一，若市場人潮不多會彈性處理，50處市場90多個入口也已降至62個，至於稽查口罩、群聚人力，預計下周開始招募，擴大支援各區公所。

桃園市經濟發展局表示，目前全市50處公有、民間傳統市場，由經發局、各區公所約50位人員稽查戴口罩、禁內用等違規情事，昨日共稽查21處，新屋區只有1處，所以可以天天稽查，而桃園區、中壢區因市場較多，大概2天稽查1次。

經發局表示，因各市場形式不一，出入管制不易統一執行，例如有縣市封市場入口，結果家住市場附近的民眾反而出入不便，或單一出入口反而人流塞車等，因此彈性處理，50處市場90多個入口降至62個。

分流部分，因為以宣導為主，沒有罰則，則委請各市場自治會幹部以結果論彈性執行，若現場人潮不多，就不會為難民眾必須依單雙號出入，而若經宣導人潮仍超過可控制範圍，就會研議停市。

至於稽查人力是否不足，經發局表示，因勞動部推出安心即時上工政策，經發局將於下周啟動招募程序，增派人力，擴大支援各區市場稽查業務。

市長鄭文燦今在防疫會議表示，足跡疫調顯示傳統市場有潛在傳染風險，稽查的重點是希望降低人潮，就昨日而言宣導分流有達成效果，傳統市場不像過去那麼人潮擁擠，防疫期間會有一點的不方便，單雙分流是不得已，希望防疫期間大民眾也可以配合調整生活。

傳統市場 口罩 勞動部

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