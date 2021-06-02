挺醫護！苗議長號召捐贈1萬個便當 直送醫護人員

台灣新冠肺炎疫情持續拉警報，苗栗縣議會議長鍾東錦號召副議長李文斌、國民黨團書記長江村貴、副書記長余文忠等多名議員，及阿斌哥大愛協會，共同捐贈1萬個健康愛心餐盒，6月起直送防疫醫護人員，讓他們不用愁晚餐。

疫情相當嚴峻，第一線抗疫的醫護人員相當辛苦，除了人力短缺，還要面對較高的感染風險，近來甚至傳出便當店拒絕送餐事件，許多餐飲業者也暫時休息，有些防疫醫護人員為用餐發愁，鍾東錦、李文斌、江村貴、余文忠等多名縣議員，及阿斌哥大愛協會，有錢出錢、有力出力回饋地方，捐贈1萬個防疫醫護愛心餐盒。