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挺醫護！苗議長號召捐贈1萬個便當 直送醫護人員

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣議會議長鍾東錦號召共同捐贈1萬個健康愛心餐盒，6月起直送防疫醫護人員，讓他們不用愁晚餐。圖／鍾東錦提供
苗栗縣議會議長鍾東錦號召共同捐贈1萬個健康愛心餐盒，6月起直送防疫醫護人員，讓他們不用愁晚餐。圖／鍾東錦提供

台灣新冠肺炎疫情持續拉警報，苗栗縣議會議長鍾東錦號召副議長李文斌、國民黨團書記長江村貴、副書記長余文忠等多名議員，及阿斌哥大愛協會，共同捐贈1萬個健康愛心餐盒，6月起直送防疫醫護人員，讓他們不用愁晚餐。

疫情相當嚴峻，第一線抗疫的醫護人員相當辛苦，除了人力短缺，還要面對較高的感染風險，近來甚至傳出便當店拒絕送餐事件，許多餐飲業者也暫時休息，有些防疫醫護人員為用餐發愁，鍾東錦、李文斌、江村貴、余文忠等多名縣議員，及阿斌哥大愛協會，有錢出錢、有力出力回饋地方，捐贈1萬個防疫醫護愛心餐盒。

送餐包括衛生福利部苗栗醫院、大千綜合醫院、大順醫院、弘大醫院、協和醫院、為恭醫院、重光醫院，及光田醫院等，當然面對嚴峻的疫情，鍾東錦呼籲熱心企業及愛心社團共襄盛舉，接力送防疫餐盒，作為醫護人員最厚實的靠山。

苗栗縣議會議長鍾東錦號召共同捐贈1萬個健康愛心餐盒，6月起直送防疫醫護人員，讓他們不用愁晚餐。圖／鍾東錦提供
苗栗縣議會議長鍾東錦號召共同捐贈1萬個健康愛心餐盒，6月起直送防疫醫護人員，讓他們不用愁晚餐。圖／鍾東錦提供
苗栗縣議會議長鍾東錦號召共同捐贈1萬個健康愛心餐盒，6月起直送防疫醫護人員，讓他們不用愁晚餐。圖／鍾東錦提供
苗栗縣議會議長鍾東錦號召共同捐贈1萬個健康愛心餐盒，6月起直送防疫醫護人員，讓他們不用愁晚餐。圖／鍾東錦提供

醫護人員 疫情 愛心

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