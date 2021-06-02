聽新聞
test
0:00 / 0:00
挺醫護！苗議長號召捐贈1萬個便當 直送醫護人員
台灣新冠肺炎疫情持續拉警報，苗栗縣議會議長鍾東錦號召副議長李文斌、國民黨團書記長江村貴、副書記長余文忠等多名議員，及阿斌哥大愛協會，共同捐贈1萬個健康愛心餐盒，6月起直送防疫醫護人員，讓他們不用愁晚餐。
疫情相當嚴峻，第一線抗疫的醫護人員相當辛苦，除了人力短缺，還要面對較高的感染風險，近來甚至傳出便當店拒絕送餐事件，許多餐飲業者也暫時休息，有些防疫醫護人員為用餐發愁，鍾東錦、李文斌、江村貴、余文忠等多名縣議員，及阿斌哥大愛協會，有錢出錢、有力出力回饋地方，捐贈1萬個防疫醫護愛心餐盒。
送餐包括衛生福利部苗栗醫院、大千綜合醫院、大順醫院、弘大醫院、協和醫院、為恭醫院、重光醫院，及光田醫院等，當然面對嚴峻的疫情，鍾東錦呼籲熱心企業及愛心社團共襄盛舉，接力送防疫餐盒，作為醫護人員最厚實的靠山。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言