挺醫護健康防疫 苗栗縣議長送1萬個愛心餐盒

苗栗縣確診案例不斷增加，醫療院所備感壓力，為讓第一線醫護人員心無旁騖，議長鍾東錦自掏腰包，捐贈1萬個防疫專用愛心健康餐盒，預計配送13天，讓醫護人員感到十分窩心。

苗栗縣議會議長鍾東錦今天表示，國內新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，醫護人員非常辛苦，每天為了照護確診患者，幾乎忙得連吃飯時間都沒有，等到有休息空檔，餐飲業者可能已經打烊，訂不到便當，身處第一線防疫堅守崗位，還要煩惱用餐問題，令人不捨。

鍾東錦自掏腰包捐贈1萬個防疫專用健康愛心餐盒給縣內醫護及防疫人員，獲得許多議員及愛心社團響應支援車輛等物資。

負責調配製作餐盒的團膳公司總經理彭聖評表示，愛心餐盒以半買半相送，6月1日起共13天，配送至衛福部苗栗醫院、大千、大順、弘大、協和、重光、為恭等7間醫院以及苗栗縣政府衛生局。

營養師林怡君指出，菜色以五行健康食蔬，搭配雞肉、魚肉、豬肉等不同主菜，同時將堅果入菜，提供豐富礦物質及不飽和脂肪酸，紓解醫護人員的壓力。

為恭醫院李姓護理師表示，愛心餐盒內除肉類主食搭配紫米飯、紅黃彩椒、白綠花椰菜和南瓜等，菜色豐富，吃起來非常可口，近期不時收到來自社會各界的支持、鼓勵，很感動，希望大家做好自身防疫工作，早日脫離疫情。