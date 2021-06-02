桃園美容美髮將停業 鄭文燦：會積極協助紓困
桃園市政府昨天宣布，美容美髮業及營業場所4日起至14日暫停營業，引起業者反彈。市長鄭文燦今天表示，只要符合勞動部和經濟部的紓困標準，就會積極協助業者紓困。
新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，鄭文燦昨天創全國首例，宣布桃園市的美容美髮業及營業場所6月4日至6月14日暫停營業，引起不少業者反彈，認為疫情較嚴重的雙北都尚未採取此措施，且此舉缺乏相關紓困補助等配套。
鄭文燦上午主持新冠肺炎防疫會議後在臉書（Facebook）直播表示，由於過去有確診個案是屬於美容美髮業，加上現在大多數相關業者都自主停業，考量在進行美容工作時會有相關接觸風險，因此決定統一停業，讓業者好遵循，這部分寵物醫院、美容並不包含在內。
鄭文燦也說，此措施會配合三級警戒，以及勞動部和經濟部的紓困標準，只要符合中央的紓困方案，就會積極協助業者紓困，也呼籲房東降價，協助停業的業者度過難關。
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