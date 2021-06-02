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運量最慘掉8成 竹市公車4路線停駛、12路線減班

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
公車運量大受衝擊，新竹市26條公車路線運量銳減6到8成，部分路線停駛、減班。記者張裕珍／攝影
公車運量大受衝擊，新竹市26條公車路線運量銳減6到8成，部分路線停駛、減班。記者張裕珍／攝影

我國疫情升三級警戒，民眾避免外出加上學校停課，公車運量大受衝擊，新竹市26條公車路線運量銳減6到8成，經客運業者提出調整班次申請，藍線、11路、12路、31路等4條路線將一路停駛至14日，另有12條路線在疫情期間減班，都提醒乘客多加注意。

新竹市交通處指出，新竹市共有26條公車路線，分別由新竹客運、金牌客運與苗栗客運3家業者營運，又以新竹客運營運路線居多，其中，由新竹客運經營的藍線、11路、12路、31路4條路線因考量已有替代路線，且主要為學生搭乘居多，目前全面停駛。

另，由新竹客運營運的藍1、藍15、2、10、11甲、16、20、23、27，以及苗栗客運營運的綠線、金牌客運經營的50、51等12條路線減班，客運公司考量疫情期間營運狀況都受影響提出調整，配合中央疫情指揮中心停止上課，預計調整至6月14日。

交通處大眾運輸科指出，新竹市公車運量衝擊不小，平均搭車乘客銳減6到8成，尤其部分公車路線主要以學生通勤搭乘為主，因這陣子學生停課不到校，運量直接下滑8成，13條減班路線減班幅度也各有不同，若是該路線班次越多，減班幅度也越大。

新竹市有超過一半的公車路線都受疫情影響停駛或減班，3家客運業者都在官網公告相關減班訊息，市府交通處指出，配合中央政策，搭公車一律得掃QRCODE進行簡訊實聯制，也持續落實搭車戴口罩措施，由於未戴口罩就不能上車，目前也無裁處案例。

新竹 公車 疫情

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