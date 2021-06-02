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買菜分流好選擇 新竹縣13處農民直銷站、社區小舖

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
縣府鼓勵民眾分流至農民市場、直銷站、社區小舖購買新鮮蔬果，圖為竹北農民直銷站。記者陳斯穎／攝影
縣府鼓勵民眾分流至農民市場、直銷站、社區小舖購買新鮮蔬果，圖為竹北農民直銷站。記者陳斯穎／攝影

為避免採買物資人潮聚集情形，新竹縣政府從昨天起推動傳統市場分流制，並鼓勵民眾分流到全縣13處農會經營的新農民市場、農民直銷站、農村社區小舖，除了可購買各鄉鎮市優質當季蔬果，還有特色良質米及代在地農特產品。

農業處表示，新竹縣轄內包含竹北、新埔、關西、芎林、寶山、北埔、竹東、新豐及湖口等9鄉鎮市，共計有11處新農民市場與農民直銷站，以及2處農村社區小舖，雖然不像傳統市場啟動分流制，但縣府均要求落實環境清潔消毒及實名制等防疫措施。

其中在人口成長快速的竹北市就設有3處，包括竹北市農民直銷站及六家分部農民直銷站，以現代化的裝潢打造舒適的購物環境，讓消費者可以安全輕鬆的採買農產品；而設置在新瓦屋文化保存區內的新竹縣農會農民直銷站，則結合在地客家歷史建築與農產銷售，相當具有特色，主要產品有13鄉鎮市農特產品及青年農民所生產優質生鮮蔬果等。

農業處強調，各農會以講求「新鮮、安全、安心」的農業經營型態，由農民自主管理、自行訂價、自行上架，販賣的蔬果標示產銷履歷、生產人等資訊，讓消費者能追溯生產過程，買到新鮮的蔬果，歡迎鄉親多多選購在地生產的農產品，在疫情影響之下，穩定農民收益。

另外，也提醒民眾前往農民直銷站、農村社區小舖等採買時，遵守相關防疫措施，全程配載口罩、維持社交距離等。

新竹縣轄內有11處新農民市場與農民直銷站，以及2處農村社區小舖，均落實環境清潔消毒及實名制等防疫措施。記者陳斯穎／攝影
新竹縣轄內有11處新農民市場與農民直銷站，以及2處農村社區小舖，均落實環境清潔消毒及實名制等防疫措施。記者陳斯穎／攝影

農民 新竹 農會

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