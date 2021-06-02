桃園防疫美容髮歇業11天 業者無奈：已沒生意不想再挨罰
桃園市政府為防堵新冠肺炎進入社區與衍生群聚感染，宣布全市美容美髮、美甲美睫店4日（周五）起至14日歇業，平鎮警分局今天上午表示，各派出所已經加強宣導，請轄區業者能基於防疫、顧客和員工健康考量，配合歇業11天，長遠看也等於保障公司利益。
業者雖然對強制歇業有怨言，認為生意已經夠差，沒營業還要付房租、水電費，而且有的只是家庭式理髮店一次只能服務一位客人，不會群聚，加上店家也都加強防疫，為什麼要停業？經過警方說明目前疫情高峰期還沒過，有些感染源不明，市政府會請業者配合歇業有整體防疫上的考量，歇業11天可以把防疫工作做得更好。
在警方細心說明，並提醒業者不歇業有罰則，儘管覺得政府決定太突然，業者強調還是會配合和支持防疫，何況「已經沒什麼生意，不想再接罰單」。
平鎮警分局表示，今天、明天為勸導期，實施後如果違反規定，將依據傳染病防治法第37、70條移請主管機關裁處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。
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