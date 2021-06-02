快訊

新北土城養護中心爆感染! 80歲長輩確診 34住民20快篩陽性

整理包／新鮮上桌！20家五星級飯店便當外帶自取 獨門菜色攏在這

桃園防疫美容髮歇業11天 業者無奈：已沒生意不想再挨罰

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
平鎮警方勸導業者遵守市政府公告，歇業11天配合防疫。記者鄭國樑／翻攝
平鎮警方勸導業者遵守市政府公告，歇業11天配合防疫。記者鄭國樑／翻攝

桃園市政府為防堵新冠肺炎進入社區與衍生群聚感染，宣布全市美容美髮、美甲美睫店4日（周五）起至14日歇業，平鎮警分局今天上午表示，各派出所已經加強宣導，請轄區業者能基於防疫、顧客和員工健康考量，配合歇業11天，長遠看也等於保障公司利益。

業者雖然對強制歇業有怨言，認為生意已經夠差，沒營業還要付房租、水電費，而且有的只是家庭式理髮店一次只能服務一位客人，不會群聚，加上店家也都加強防疫，為什麼要停業？經過警方說明目前疫情高峰期還沒過，有些感染源不明，市政府會請業者配合歇業有整體防疫上的考量，歇業11天可以把防疫工作做得更好。

在警方細心說明，並提醒業者不歇業有罰則，儘管覺得政府決定太突然，業者強調還是會配合和支持防疫，何況「已經沒什麼生意，不想再接罰單」。

平鎮警分局表示，今天、明天為勸導期，實施後如果違反規定，將依據傳染病防治法第37、70條移請主管機關裁處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

疫情讓生意變差，面對政府公告歇業11天，業者只能配合。記者鄭國樑／翻攝
疫情讓生意變差，面對政府公告歇業11天，業者只能配合。記者鄭國樑／翻攝

新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

居家防疫太悶了！體重破百男子散步跌落3米深溝 警消大陣仗救援

慈濟挺防疫前線員警 捐大甲警防護面罩手套和涼感袖套

離島防疫 機場快篩站啟用

防疫在家學花藝增添情趣 花卉慘跌百合花農盼增加網購

相關新聞

桃園防疫美容髮歇業11天 業者無奈：已沒生意不想再挨罰

桃園市政府為防堵新冠肺炎進入社區與衍生群聚感染，宣布全市美容美髮、美甲美睫店4日（周五）起至14日歇業，平鎮警分局今天上...

運量最慘掉8成 竹市公車4路線停駛、12路線減班

我國疫情升三級警戒，民眾避免外出加上學校停課，公車運量大受衝擊，新竹市26條公車路線運量銳減6到8成，經客運業者提出調整...

買菜分流好選擇 新竹縣13處農民直銷站、社區小舖

為避免採買物資人潮聚集情形，新竹縣政府從昨天起推動傳統市場分流制，並鼓勵民眾分流到全縣13處農會經營的新農民市場、農民直...

桃園開先例 美髮美容停業11天

桃園市昨宣布美容、美髮、美睫、美甲等業者自6月4日起停業至6月14日，開全國先例。有業者因桃園非雙北疫情熱區，雖能共體時...

後龍里長夫無罩「自首」桃園2案群聚

距5月19日全國升3級警戒已滿2周，桃園過去2天仍有人無視限聚令，偷偷摸摸違規就怕警方查處。但也有人良心不安，苗栗陳姓男...

復興「封山」抗疫 4聯外道設管制站

桃園市原鄉復興區昨天起在4個聯外道路口設管制站，量額溫和柔性勸導請遊客暫時不要進入復興區，雖然沒有強制要求，不過先前已關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。