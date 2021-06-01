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三級警戒避群聚 竹市議會今起總質詢改書面質詢

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市議會原訂今起展開市政總質詢，考量疫情升溫，今天起至8日的總質詢全部改為書面質詢。記者張裕珍／攝影
新竹市議會原訂今起展開市政總質詢，考量疫情升溫，今天起至8日的總質詢全部改為書面質詢。記者張裕珍／攝影

全國正逢三級疫情警戒，不少縣市議會定期會紛紛延期，新竹市議會原訂今起展開市政總質詢，考量疫情升溫，各黨團為避免群聚風險、減少移動，今起至8日的總質詢全部改為書面質詢，相關質詢資料請市府以書面答覆，也盼全民齊心度過疫情難關。

新竹市議會排定5月中旬至6月上旬為第10屆第5次定期會議，由於5月份爆發本土疫情，市議會即決定各單位工作報告改採書面報告，各單位業務質詢也全改書面質詢，僅於5月19日當天請民政處、衛生局就防疫工作專案報告，議場內座位設置透明隔板，加強防疫。

6月1日起排定6天進行市政總質詢，市議會考量疫情仍在三級警戒，為避免移動與群聚風險，也讓市府能有心力專心防疫，決定1至8日的總質詢全部改為書面質詢，議員質詢資料將由議會函文給市府，由市府依據質詢內容處理，再以書面函覆議會說明。

市議會指出，市政總質詢雖改為書面質詢，但各項質詢議題都會列管追蹤，並將於下次定期會時報告市府的處理情形，以利監督各項市政工作推動。

疫情 新竹

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