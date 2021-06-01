愛加倍！他們認購幼安愛心粽 送醫護加油打氣

台灣疫情嚴峻，醫護人員相當辛勞，立委賴香伶、苗栗市大千綜合醫院外科部主任醫師馮啟彥，及苗栗市民代表會主席楊喬安，認購苗栗市幼安教養院1000顆月桃粽，支持社福機構，將送暖醫護人員加油打氣，讓愛加倍。

端午節將屆，賴香伶今天由服務團隊林志豪代表，偕同馮啟彥、楊喬安到幼安教養院，認購愛心粽子1000顆，將於6月14日端午節中午，粽子送到苗栗市內主要防疫醫院大千及衛生福利部苗栗醫院醫護人員，慰勞醫護人員的辛苦，也解決端午節當天不易叫外食的處境。

幼安受到疫情衝擊，暫停參訪物資捐款都減少，也因許多活動暫停辦理，原先烘焙坊的訂單也陸續取消，幼安院長林勤妹表示，賴香伶、馮啟彥、楊喬安協助轉贈1000顆月桃粽給醫護，全院都感受到溫暖，一方面給身心障礙者一個機會，另一方面也感謝第一線護理人員抗疫守護台灣。