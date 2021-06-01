分攤醫院工作量 竹市號召在地百位熱血醫護

疫情升溫，醫療量能成各縣市防疫重點資源，新竹市在兩日內完成疫苗施打，因此昨再獲3900劑，市長林智堅說，市府短時間內成功號召在地百位熱血醫護，是施打高效率的最大關鍵。這群醫護由新竹市醫師公會理事長邱國華號召，超過百位中醫、牙科、耳鼻喉科、小兒科醫師，打疫苗、受訓練後才到前線服務，分攤醫院工作量，邱國華更擬定一套「站所醫護人力資源SOP」，竹縣、台中、基隆、宜蘭醫師公會也都前來取經。

據衛福部統計資料，竹市是全台首先完成獲配疫苗100%施打完成的縣市（5月29日資料），市長林智堅說，為分攤竹市醫院工作量，竹市陸續成立社區篩檢站、疫苗施打站，更前進竹科設立，就是要守護市民與護國神山群。

邱國華說，110名醫生上場前兩周都已接種疫苗，讓醫師有防護力，若非耳鼻喉科專業，他還提供職前培訓，教導醫生們如何採檢，更安排練習課程，確保醫生們都上手後才進駐篩檢站。為提高訓練效率，他也安排已有經驗醫生成為種子教師，在場一對一協助其餘醫生，讓醫生們迅速熟悉作業。

邱國華更研擬出訓練課程、進駐後作業流程，替站所醫護人力資源擬定SOP，已吸引基隆市、宜蘭縣、新竹縣、台中市來取經，他也在各大醫師公會群組分享SOP，還拍攝照片、影片輔助，只要有人詢問，都不吝分享，只盼能同島一命，共抗病毒。

邱國華近日進駐施打站，也有民眾發現，邱醫師戴眼鏡又捲髮，外型神似衛福部「疾管家」大頭貼，兩人同為防疫英雄，在這場疫情中同樣身負重任，為民服務。讓他們忍不住說「真正疾管家底家」。