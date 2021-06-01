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新竹縣今起實施市場分流機制 竹北市場不見人潮

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
竹北市仁義公有零售市場出入口採單一管制，進入前須消毒、量體溫，並實施實聯制管理。記者陳斯穎／攝影
竹北市仁義公有零售市場出入口採單一管制，進入前須消毒、量體溫，並實施實聯制管理。記者陳斯穎／攝影

新竹縣從今天起實施市場分流機制，竹北市仁義公有零售市場上午人潮不多，大部分民眾都快速採買完就離開，有民眾還將身分證掛在脖子上，方便市場防疫人員檢查。

因應疫情升溫，全台進入第三級警戒，新竹縣政府為加強防疫力度，昨天宣布新竹縣各市場除原本鄉鎮市公所實施實聯制外，從今天起啟動傳統市場自主分流，民眾依身分證尾數單雙分流，尾數單數的人周三、五、日、雙數的人周二、四、六，分批前往市場採購。

竹北市仁義公有零售市場出入口採單一管制，進入前須消毒、量體溫，並實施實聯制管理，而今天市場的人潮明顯減少，雖分流機制無強制執行也罰則，大部分的民眾仍然都相當配合防疫。

有前來採買的長輩非常配合自主分流，甚至主動將身分證掛在脖子上，方便工作人員檢查，並遵照縣府呼籲，加快採買速度，買完就走，市場內也看不見以往民眾邊逛邊與攤商閒聊的熱鬧景象。攤商也表示，近期的人潮剩以往2成左右。

縣府也表示，各地市場原本就由公所實施實聯制管制，但因市場外圍周遭仍有許多不屬於市場管理的商店攤商，衛生單位和警方將前往這些商家勸導，請他們務必配合實聯制。

新竹縣從今天起實施市場分流機制，竹北市仁義公有零售市場上午人潮不多。記者陳斯穎／攝影
新竹縣從今天起實施市場分流機制，竹北市仁義公有零售市場上午人潮不多。記者陳斯穎／攝影

實聯制 新竹 身分證

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