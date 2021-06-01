竹東中央市場人流管制首日 部分民眾忘帶證件被擋

竹東中央市場是新竹地區最大的客家傳統市場，攤位至少上百攤，且每天出入人次都在上千人次，今天首次實施單雙分流，仍出現有部分民眾沒帶證件不得而入的情況，公所就提醒民眾記好單雙號再出門採買，才不會撲空。

因為傳統市場足跡、人潮較多，容易產生隱形傳播鏈，全國各縣市也陸續針對傳統市場進行分流管制計畫，桃園、新竹縣市及苗栗在昨天共同宣布今天開始各傳統市場都實施單雙分流管制，希望能進一步減少群聚情況。

不過竹東中央市場自從5月中旬本土疫情爆發以來，就逐步提升出入口管制，將原本中央及仁愛路市場的10處出入口，大砍一半剩5處出入口，並加強每周消毒，今天6月1日則進一步再縮減出入口，目前進出市場僅能從3處出入口進出。

鎮公所表示，市場攤販協會及自治會都各派出人力輪班協助出入口管制，目前依照縣府所指示的身分證尾數單雙號分流，單號周三、五、日，雙號周二、四、六，同時進入市場必須確實實聯登記、量額溫、手部酒精消毒及戴口罩，不過有民眾仍搞不清楚今天開始實施分流管制，提著菜籃、錢包就來，被擋在市場門口不得其門而入。