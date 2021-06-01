新竹大市場人流少一半 周圍違規攤商加強取締

傳統市場恐成防疫破口，新竹市宣布今天起，民眾上市場以身分證號碼分流，12處公有市場採實聯制，且有專人管控放行，民眾多配合甚至主動拿出身分證提供檢查，但市場外圍的違規攤商不少，仍見消費者騎車或步行前往採買，完全沒有實名制管控，市府強調，已請警方加強取締，每天也會全面大消毒，呼籲消費者到安全區域購買。

新竹果菜批發市場位於經國路上，又稱「大市場」，是不少飲食小吃店、民眾採買蔬果、生鮮的好去處，5月受疫情衝擊以來，平日採買人潮少了一半，周六、日約剩7成，不少婆婆媽媽或小吃店業者上市場幾乎都「快閃」，一次採買將近一周的分量。

新竹農產運銷股份有限公司總經理倪冠勛說，昨天周一休市，今天周二是民眾的補貨日，但受疫情衝擊影響大，今天消費者人流明顯又少了一半，目前大市場僅開放大門、北門進出，且有專人管制實施實名制與量額溫，加上身分證字號自主分流上路，不少民眾都主動出示身分證，現場人員確定是雙號才會放行。

大市場內攤商進場前都有量體溫、消毒雙手等，倪冠勛也觀察，疫情升溫，攤商配合防疫意識大幅提升，幾乎都戴好戴滿口罩，唯少部分攤商違規，市場人員加強巡查加上監視器舉發，已累計移送14件未戴口罩，畢竟一旦有攤商確診，從基隆經驗來看，最少要關場7天不能營業，損失更大，更難預期的是，復業後要如何挽救消費者信心。

不過，不少公有市場攤商也抱怨，自己做好防疫工作，但市場外圍的違規攤商不須接受管制，如大市場旁的民主路與周邊巷弄仍可見攤商占用騎樓、馬路營業，消費者根本不須實名制與身分證字號分流照樣採買，擔心外圍中標，將牽連合法的市場攤商。

市府產發處副處長林柏志說，竹市12大公有市場定期消毒且採單一出入口與實聯制，今天觀察身分證字號分流措施上路，雖無強制性，但將近5成民眾會主動詢問，甚至拿出身分證、健保卡證明是雙號，整體秩序良好，他相信未來運作一定會更加流暢。

至於外圍攤商包含果菜市場民主路、錦華市場旁的錦華街、竹蓮街、關東路、新源街等路，多為違規的流動攤販，林伯志也強調，警方都有持續加強取締，也考量這些攤販集中區都在外圍，無法管制單一出口，因此與環保局合作，今天起每天全面清潔與消毒，如大市場旁周邊的民主路等巷弄，今天早上11點開始全面消毒，強化防疫。