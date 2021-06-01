封山？桃園復興原鄉0確診 風景區歇業今再設管制站抗疫

桃園市原鄉復興區今天起在4個聯外道路口設管制站，量額溫和柔性勸導請遊客暫時不要進入復興區，雖然沒有強制要求，不過先前已經關閉風景區，加上山區民宿、露營、休閒農場等業者配合區公所歇業，今天起進一步設管制站。

復興區公所設管制站的動作封山意味濃，全國原鄉少見。區長游正英指出，新冠肺炎傳染疫情非常嚴峻，桃園地區雖然只剩復興暫無確診，但無法預測未來的情況，因此採取多項措施強化防疫，希望大家繼續提高警覺ㄧ起努力防範。

游正英說，上周四邀請代表會、里長及課室主管共同研商防範疫情的對策，決定今天起設管制站全面實施防疫，4個站和新北市三峽、鶯歌交界或靠近新北市的有台七線乙（三峽·三民）五寮界線，與台七線（三民．新峰）交界處；和新竹交界的有羅馬公路（關西．長興），另外還有下巴陵遊客中心前，管制宜蘭方向來車，4個站除了量測體溫，必要時也會採取實聯制。

復興區各里長也在所屬部落建置量測體溫、實名制管制站，部落入口放置大型看板及紅布條「宣示」外來遊客禁止進入。