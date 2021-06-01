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道路遭阻員警冒雨搬巨石 全身濕透分不清汗水還雨水

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
橫山警方提醒民眾大雨加上疫情，真的不要隨意往山區前往。記者巫鴻瑋／翻攝
橫山警方提醒民眾大雨加上疫情，真的不要隨意往山區前往。記者巫鴻瑋／翻攝

鋒面過境為久旱的新竹地區帶來豐沛降雨，但大雨也使土層鬆動釀山區落石不斷，尖石鄉及橫山鄉在昨天都出現土石崩落中斷山區道路的情形，警方除了第一時間交管，同時也呼籲民眾，疫情加上大雨期間勿往山區移動，以免發生危險或將危險帶入山內。

橫山警分局表示，昨天下午橫山鄉內通往大山背、茶亭古道的竹35-1線1.5公里處，不斷有落石從邊坡滾下，直接砸在車道上，民眾見狀立刻報警，巡邏員警抵達該處時仍落石不斷，過程十分驚險，只見大雨不斷沖刷山壁，使得碎石不停掉下，就怕隨時會出現崩塌。

當下橫山派出所員警陳俊諺及張鴻任立即冒著大雨下車，立即從警車上拿出三角錐擺放，避免民眾開車路過直接被落石砸中，同時現場冒雨進行交管，示意民眾車輛經過時遠離山壁，同時閃警示燈提醒民眾注意。

由於滿地碎石造成交通阻礙，2名員警經目視確認山壁上沒有落石掉下的跡象後，徒手將路面石塊逐一搬除，避免妨礙交通，但其中仍有巨石無力搬起，2警只好合力以滾動方式，將它移動至道路旁，累得員警全身濕透，不知是雨水還是汗水。

橫山警方則提醒民眾，疫情期間又逢鋒面過境，山區間歇性大雨導致落石不斷，「奉勸民眾若非必要，盡量待在家中不要外出。」

橫山警方提醒民眾大雨加上疫情，真的不要隨意往山區前往。記者巫鴻瑋／翻攝
橫山警方提醒民眾大雨加上疫情，真的不要隨意往山區前往。記者巫鴻瑋／翻攝

落石 疫情 新竹

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