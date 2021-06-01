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桃園美容業6/4起強制停業 違者最高罰1.5萬

中央社 / 桃園1日電

桃園市長鄭文燦今天宣布，針對美容美髮、美甲美睫等業者，4日起至10日強制停止營業；桃園的篩檢站本週會增設到18個，另增設大型接種站及社區接種站；市場分流以勸導為主。

鄭文燦上午主持新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）防疫會議後在臉書（Facebook）直播表示，針對美容、美髮、美甲、美睫等業者，今天起至6月3日實施停業勸導，6月4日至10日強制停止營業；桃園市政府經濟發展局表示，違反且拒絕改善者，可依傳染病防治法處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

鄭文燦也說，桃園的篩檢站部分，本週會增設到18個，包含11個醫院篩檢站、7個社區篩檢站，皆使用PCR核酸檢驗，篩檢能量充裕；中央配發給桃園的AZ疫苗部分，日前配發的1.8萬劑預計今天會全部打完，昨天有再配發1.3萬劑，將讓醫護人員優先施打，再來是提供第一線防疫人員優先。

鄭文燦也說，針對民間管道要積極買疫苗，出發點是善意的，應該積極協助，這部分總統蔡英文跟衛生福利部長陳時中、行政院長蘇貞昌也做了新一波宣示，希望按照標準協助完成程序，只要有機會都可以努力看看。

鄭文燦表示，中央有規劃疫苗接種計劃，桃園會增加大型接種站，規劃設在體育館、運動場，至少桃園南、北各1個，社區型接種站的設立地點、數量則會再精算，以可以天幕為主；桃園市政府工務局補充，已盤點適合天幕作為注射站的地點23處，將依照疫苗到達時間陸續開設。

針對今天起實施的傳統市場分流計畫，鄭文燦表示，會以勸導為主，僅不戴口罩部分會直接開罰，但如果有不戴口罩、群聚混雜的情形，就不排除休市，另針對賣場、購物中心人潮將實施分流規劃，會以各賣場總容納人數約1/2標準進行人流控管。

桃園市政府經濟發展局補充，目前傳統市場依照身分證尾數單雙分流採買措施，單數者在週三、五、日採買，雙數者在週二、四、六採買，因每個市場的型態不同，有些與街道結合，難以封路、稽查證件等，因此希望民眾先自主進行分流，市府也會密切觀察人潮變化，購物中心部分因目前人流不多，會視情況啟動此管制。

針對龜山某工廠外籍移工群聚事件，鄭文燦表示，將由桃園市政府勞工局就外籍移工管理問題與轄內工廠討論，工廠目前都先停止外籍移工假日外出的政策，宿舍、工廠也有分流計畫，包含生產線，用餐，盥洗等。

桃園捷運公司表示，預計自6月5日起將原有普通車假日班距15分鐘調整為30分鐘，首末班車發車時間不變，於此期間預辦登機行李不受影響，後續將視疫情狀況滾動式檢討。

鄭文燦 AZ疫苗 篩檢站

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