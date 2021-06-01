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苗栗傳統市場分流有待磨合 第一天亂象多

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市長邱鎮軍（前排右）昨天巡視市場，宣導分流管制。記者范榮達／攝影
苗栗市長邱鎮軍（前排右）昨天巡視市場，宣導分流管制。記者范榮達／攝影

苗栗縣傳統市場防疫人流管制今天起實施，各市場幾乎都無力查驗身分證字號單、雙號，跨穿越封鎖線也大有人在，其中，苗栗市最大的南苗市場，一早也趕不及配合，苗栗縣攤販協會直到上午10點才拉起封鎖線，第一天亂象多多。

桃竹竹苗縣市長昨天聯合宣布提升防疫強度，市場全面落實實聯制，並依身分證字號尾數進行人流管制措施，今天第一天實施，應是身分證字號雙號可以進場，但因市場管理人員沒有查驗身分證的強制力，因此只要實聯制的民眾都放行，分流形同虛設，另有人從市場封鎖線直接穿越，也欠缺人力管控。

苗栗市長邱鎮軍今天一早也巡視南苗市場及北苗市場，並向民眾喊話配合單、雙號分流，配合一起努力抗疫，全程戴口罩，上市場一次購足，不過，南苗市場是攤販協會管理，市公所會協調協會配合縣府政策，北苗市場是市公所管理，周邊都拉起封鎖線，進口僅留中華路，落實實聯制。

邱鎮軍並發現，一些年長民眾上市場不戴手機，或是不會使用手機掃描QR-code，甚至連填寫資料都有困難，也造成不便，他現場就教導數名老人使用。

攤販協會則表示，協會昨晚才收到公文有點倉促，尤其是南苗市場進出口巷道近10處，封鎖作業來不及，今天上午10點已經完成，也會配合政策分流防疫。

苗栗市南苗市場作業來不及，今天上午10點才拉起封鎖線。記者范榮達／攝影
苗栗市南苗市場作業來不及，今天上午10點才拉起封鎖線。記者范榮達／攝影
市場實施實聯制，有些民眾不會使用手機掃描登錄，苗栗市長邱鎮軍（右）在旁教導。記者范榮達／攝影
市場實施實聯制，有些民眾不會使用手機掃描登錄，苗栗市長邱鎮軍（右）在旁教導。記者范榮達／攝影

身分證 實聯制 苗栗縣

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